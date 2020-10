Anel perdonó a Shanik Berman por hablar de José José, pero aún no disculpa a Alejandra Ávalos

(Foto: Instagram de Anel Noreña)

El conflicto entre Anel Noreña y Alejandra Ávalos continúa más vivo que nunca y así quedó demostrado ahora que la demanda interpuesta en contra de la cantante sigue su curso y continuará así hasta que no se retracte de los comentarios que ha emitido sobre José José y su supuesta paternidad no reconocida.

La ex esposa del “Príncipe de la canción” volvió a hablar del proceso legal que entabló contra Alejandra Ávalos por daño moral y aprovechó para disculpar a Shanik Berman, quien la semana pasada se comportó de una manera agresiva en el programa Hoy.

El seguimiento del caso fue presentado esta mañana en el programa de revista matutino de Televisa. En esta ocasión se presentó Noreña con su abogado Arturo Martínez y Laura Núñez, ex asistente de José José.

El segmento comenzó con una breve interacción entre Anel Noreña y Shanik Berman, ya que ésta última ofreció una disculpa pública por los comentarios que emitió la semana pasada.

“Te quiero pedir una disculpa, te lo suplico que me perdones. Te ofendí a ti y ofendí a tu hijo, ¿me puedes disculpar?”, comentó la periodista de espectáculos.

Ante el pronunciamiento de la comentarista, Anel Noreña aceptó olvidar el conflicto y centrarse en el proceso legal que mantiene contra Alejandra Ávalos.

Al respecto, el licenciado Martínez mostró los documentos que acreditan la demanda y aseguró que aunque la cantante no tenga una notificación, ya está en proceso todo el papeleo ante los juzgados.

Laura Núñez también ofreció su opinión acerca de todos los comentarios que Ávalos ha emitido acerca de José José y especialmente sobre una supuesta paternidad de Manuel José, el cantante colombiano que asegura ser hijo del “Príncipe de la canción”.

“Me da mucha tristeza que la señora Ávalos y muchas otras personas quieran hacer pasar al señor José José como un irresponsable, eso me duele. Yo creo que le está faltando el respeto a su memoria, a su público, a México y eso es mi sentir. La señora puede expresar lo que quiera de su vida pero que no lastime a tanta gente ni la memoria de José José, porque él siempre fue claro con su público y gente”, comentó al aire.

Núñez resaltó que el intérprete de El triste siempre habló con la verdad e incluso se sometió a una prueba de ADN para aclarar esta situación con Manuel José, lo que finalmente resultó negativo. “Sólo pido que no dañen la imagen de José”, añadió.

Anel Noreña añadió que sólo busca que los comentarios en contra de José José y sus seres queridos concluyan: “Yo lo que quiero es que paren de hablar de mi familia, que deje de estar apoyando al tal Brian (Brian Fanier Álvarez Rojas, mejor conocido como Manuel José), porque es una mentira”.

Aceptó que podría detener el proceso: “Siempre y cuando firme y no vuelva a hablar de nosotros”.

El abogado Arturo Martínez aseguró que este conflicto va a terminar cuando Alejandra Ávalos se comprometa a no volver a emitir un comentario sobre José José y aseguró que tienen pruebas que desmienten una amistad.

Alejandra Ávalos se ha desentendido de este proceso legal en su contra desde que se dio a conocer e incluso pidió respeto a la familia de su gran amigo.

“No estoy furiosa (por la demanda), estoy feliz porque yo sé lo que he hecho en mi vida. Soy consciente de cómo he actuado y siempre ha sido con amor, cortesía y respeto a todas las personas de la familia. Yo estoy muy contenta, muy en paz conmigo misma”, declaró la intérprete al programa Venga la Alegría.

“Pido respeto para mí y para la memoria de mi querido amigo José por parte de la familia Sosa Noreña, pido respeto, a mí no me consideren, tienen esas personas algo y yo no tengo nada, yo me declaro en paz con esas personas, y me declaro en paz con mis sentimientos hacia José José”, agregó.

