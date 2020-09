Exatlón 2020: Pame Verdirame fue la primera eliminada de Titanes; Heliud Pulido le pidió que fuera su novia antes de partir

En medio de una sorprendente remontada, el equipo de Héroes logró ganar los últimos dos juegos por la supervivencia lanzando a dos de las integrantes del equipo rojo al juego de eliminación.

Al inicio del circuito de fuerza, la velocista Natali Brito era la primera participante que podría haber sido eliminada de la competencia. Sin embargo, el equipo azul de logró remontar con una victoria de 10 sobre 3 al equipo rojo.

Fue entonces cuando el conductor, Antonio Rosique, dio a conocer que, por su posición en la tabla, la futbolista Pame Verdirame tendría que ir al circuito por la eliminación.

Para dar a conocer el nombre y color de la última de las tres participantes que tendrían que luchar por mantenerse en la competencia, los equipos compitieron nuevamente en el mismo circuito. El ganador sería quién consiguiera los primeros tres puntos.

Luego de varias semanas por debajo de los Titanes, Héroes logró ganar la última contienda de supervivencia y evitó que otra de sus ya pocas integrantes pudiera partir del Exatlón. Fue Carmelita Correa, la atleta de salto con garrocha, quien por su puntaje tuvo que enfrentarse a su compañera de equipo y a Nat Brito.

El duelo por la eliminación

En lo que Antonio Rosique llamó “uno de los circuitos más duros del Exatlón”, las tres deportistas mexicanas tuvieron que dar varias contiendas en busca de la primera que perdiera las cinco vidas que poseía.

Nat Brito arrasó y logró que las dos mujeres rojas quedaran con tan solo una vida. Sin embargo, aún quedaba la posibilidad para los Titanes de salvar a alguna de sus compañeras con la medalla transferible que había en su equipo.

En la última reunión de estrategia de los rojos se habló sobre el tema, pero tanto Pame como Carmelita prefirieron enfrentarse entre ellas a pasar el circuito nuevamente contra la velocista, quién aún mantenía dos vidas.

Así, ni rojos ni azules utilizaron las medallas que tenían en su poder y las dos rojas fueron al inicio del circuito para su última confrontación.

Por muy poco, Carmelita logró tumbar primero todos los cubos y limpiar la plataforma en la que se encontraban, lo que inmediatamente eliminó a Pame Verdirame de la contienda. Los azules, por su parte, consiguieron mantenerse unidos durante una semana más.

La futbolista es la primera eliminada roja de la temporada, pues su equipo había logrado, por tres semanas consecutivas, disminuir a los integrantes de Héroes. Sin embargo, esta semana los Titanes tuvieron que mantenerse en la cabaña por haber perdido el juego por la fortaleza.

Una declaración de amor y la promesa de una venganza

Como cada una de las despedidas de Exatlón, los atletas resintieron la pérdida de uno de los participantes. La salida de Pame Verdirame afectó especialmente al canoista Heliud Pulido, quién durante las última semanas mantenía una relación cercana con la futbolista.

Entre lágrimas, el deportista le decía a Verdirame que no quería que se fuera y, tras un discurso final frente a todos los atletas de la competencia, Heliud Pulido le pidió a la futbolista que fuera su novia.

Me haces muy feliz, me das calma, me motivas todos los días, hay veces que me vuelvo loco y ahí estas (...) no sé, ¿quieres ser mi novia?