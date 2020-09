Exatlón 2020: eliminaron a Nat Brito del equipo azul y Jennifer, hermana de Zudikey Rodríguez, se une a los Héroes en la competencia

Durante la última semana, el equipo de Héroes tuvo que volver a la cabaña tras perder el juego por la fortaleza. Sin embargo, a sus filas se integraron dos nuevas caras del deporte mexicano: el futbolista Javier Márquez y la velocista Jennifer Rodríguez, quien además es hermana de una de las competidoras de Titanes.

La jornada comenzó con un reconocimiento y una bienvenida. El primero de lo llevo Ernesto Cázares, a quien el conductor Antonio Rosique felicitó por “la templanza” que ha demostrado en juegos anteriores. Sobre todo, luego de que en el canoista Heliud Pulido se burlara de él chupándose un dedo cuando salió victorioso en el juego por la fortaleza.

A las playas del Exatlón llegó Jenifer Rodríguez, una joven velocista de 19 años que apareció corriendo a presentarse con los demás. Fue entonces cuando Zudikey Rodríguez no aguantó las lagrimas al ver llegar a su hermana pequeña como parte del equipo contrario.

Una vez conformados los equipos y con la promesa de Rosique sobre la llegada de un nuevo elemento para los azules, comenzó el duelo por la supervivencia en el circuito del tobogán. Esta vez, si los rojos perdían la contienda sería un hombre quien dejaría la competencia, pero del lado azul eran las mujeres las que se encontraban en riesgo.

Los Titanes ganaron la contienda 10 puntos sobre 6 a los Héroes, quienes intentaron remontar durante los últimos circuitos; sin embargo, la imparable futbolista Mati Álvarez le dio la victoria a su equipo en la última contienda contra los azules.

El adiós de Nat Brito

A pesar de una semana con dos nuevos compañeros, los azules tuvieron que ver a tres de sus atletas luchar por la permanencia en el concurso: la velocista Natalie Brito, la jugadora de futbol americano, Valery Carranza, y Evelyn Guijarro, atleta de salto con garrocha, que se enfrentaron al duro circuito de equilibrio y fuerza de la competencia.

La otra participante que podría haber ido al juego era Cecilia Álvarez, practicante del arte marcial Wushu, pero por ser la participante con más puntos en el equipo, automáticamente se salvó. Por su parte, Valery Carranza contaba con una medalla que decidió no usar en un principio.

El circuito que tuvieron que enfrentar las concursantes las llevó al límite por las vigas y obstáculos. En un momento de la competencia, la jugadora de futbol americano sucumbió al estrés y ante las palabras de sus compañeros señaló que no quería usar la medalla.

Sin embargo, cuando solo le quedaba una vida, Valery aceptó entregar la medalla y enfrentarse nuevamente a Evelyn Guijarro y Nat Brito en una contienda fuertemente cerrada.

Finalmente fue la velocista la que tuvo que dejar la competencia luego de perder todas sus vidas. Antes de dejar a su equipo, les agradeció por la buena relación que entablaron, pues, aseguró, en su primera temporada en el programa tuvo una relación complicada con los concursantes.

Me voy serena, me voy feliz y me voy muy agradecida.