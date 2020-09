Vin Diesel lo intentará ahora como estrella de pop

El actor estadounidense Vin Diesel se estrenó como cantante (Foto: EFE/ Etienne Laurent)

Este año podrá pasar a la historia como uno de los más extraños debido a la pandemia del coronavirus y al confinamiento que provocó. Muchas personas han tratado de acostumbrarse a nuevas rutinas o a hacer actividades que nunca habían pensado en adoptar.

Los actores de Hollywood también aprovecharon su encierro e incluso algunos se han aventurado a hacer nuevos proyectos. Tal es el caso de Vin Diesel, el actor de la saga de “Rápidos y Furiosos”, quien reveló una nueva faceta en su vida: la de cantante.

Este jueves el actor envió un video a “The Kelly Clarkson Show” y dio a conocer que debutaría un sencillo.

“Kelly estoy muy honrado de poder debutar mi música en tu show, porque desde que ganaste [American] Idol, hasta hoy, de alguna forma has mantenido tu autenticidad”, comenzó el actor, quien se mostró en una cabina de grabación de audio.

Diesel explicó que se encuentra agradecido por haber obtenido una forma de expresar su sentir, además de la actuación. También explicó que fue el DJ noruego, Kygo, quien creyó en él y quien lo firmó en su sello, Palm Tree Records, para poder realizar este sueño.

“Estoy bendecido de que en un año en donde normalmente estaría en un set de película -que como sabes, no es posible- he tenido otra salida creativa, otra forma de mostrarte o compartirte mi corazón. Y con ese fin, una de las primeras personas que creyó en mí, fue Kygo, así que ahora voy a debutar mi primera canción con el sello de Kygo: ‘Feels Like I Do’”, agregó Diesel.

De acuerdo a la revista Rolling Stone, Petey Martin fue quien escribió y produjo la nueva canción del ahora cantante de 53 años.

Horas antes del estreno de su nueva canción, el actor adelantó a través de su cuenta de Instagram que por fin se animó a hacer música y le agradeció a sus fans el haberlo alentado a tomar este paso.

La revista Rolling Stone describió el sentimiento de la canción como un "héroe que se enamora a primera vista" (Foto: Archivo)

“Durante tanto tiempo he estado prometiendo lanzar música ... alentado por ustedes, para salir de mi zona de confort. Gracias por creer en mí. Como siempre, espero que se sientan orgullosos”, escribió.

“Feels Like I Do” combina el EDM con las vocales rasposas y roncas del actor, y crea una balada pop muy moderna.

“En cuanto al canto de Diesel, no es que de repente se esté revelando a sí mismo como un vocalista que derribará la casa. Pero con su canturreo suave y ronco, ofrece otra actuación convincente en una carrera llena de ellos: un héroe de acción genuino que se enamora a primera vista”, describió la revista RS.

Un hombre de muchos talentos

Diesel también tuvo una etapa como director (Foto: Shutterstock)

A pesar de ser más conocido en el mundo de la actuación, Diesel siempre había expresado su pasión por la música. En 2013, el californiano subió un video de él mismo entonando “Stay” de Rihanna en dedicación a su pareja, Paloma Jimenez.

Aunado a este CV, Diesel también ha dirigido algunos proyectos, algo que incluso Steven Spielberg le ha reconocido e incluso le ha insistido que necesita hacer más trabajos en la silla del director.

El primer papel acreditado del actor fue en un cortometraje de 1995 que dirigió, “Multi-Facial”, antes de su único largometraje, “Strays” de 1997, que debutó en el Festival de Sundance. Desde ahí, el actor solo ha dirigido algunos otros cortos y un episodio de una serie de TV de 2012 llamada “The Ropes”.

En marzo, Diesel contó una conversación reciente que tuvo con el director ganador del Oscar. “Lo vi recientemente y me dijo: ‘Cuando escribí el papel para ti en ‘Salvando al soldado Ryan’, obviamente estaba empleando al actor, pero también estaba defendiendo en secreto al director que hay en ti, y no has dirigido lo suficiente. Debes volver a la silla de dirección’”, recordó Diesel.

