Paty Chapoy estalló al aire ante acusaciones a Ventaneando por presunta compra de entrevistas

Paty Chapoy respondió a las acusaciones contra Ventaneando sobre supuestos pagos que el programa hace a famosos para conseguir entrevistas (Foto: Instagram @chapoypati)

La periodista y conductora de Ventaneando, Paty Chapoy, se vio muy molesta y estalló en pleno programa en vivo luego de referirse a acusaciones de que el programa paga a los artistas para conseguir sus entrevistas y exclusivas. Chapoy, quien creó el concepto del popular programa, no dejó pasar la oportunidad de responder a sus detractores.

El rumor apareció cuando estaban dando la previa sobre las amenazas que ha recibido la actriz Alejandra Haydeé, quien acusó al director Claudio Marcovitch de ser el responsable de las amenazas. El conflicto inició cuando Haydée dijo que Marcovich la había acosado sexualmente durante un proyecto en el que ambos trabajaron juntos, por lo que desde entonces dijo haber recibido amenazas de muerte por parte del director de cine.

Con el objetivo de desmentir las versiones en su contra, Marcovich dijo que Ventaneando le había dado el espacio a la actriz para generar escándalo y que le habrían pagado 3 mil pesos, cantidad que supuestamente cobra Haydeé para hablar sobre el tema en los espacios públicos. Ante las acusaciones de que el programa de espectáculos orquesta las entrevistas polémicas pagándole a los involucrados, Paty Chapoy salió furiosa a negar tales versiones.

Carlos Marcovich acusó a Ventaneando de pagar para conseguir entrevistas (Foto: Intagram @octaviomaya)

Paty refirió que el programa nunca ha tenido una sola entrevista hecha en la que ellos ofrecieran dinero a los actores y el equipo alegó que el comportamiento de Marcovich es lo más alejado de lo ejemplar ya que sumando la denuncia de Haydeé, el director argentino también fue señalado de acosar sexualmente a la actriz Fernanda Romero, quien no quiso entrar en declaraciones y prefirió reservarse su opinión sobre el tema.

Sin embargo esta no es la primera ocasión en que han acusado al programa de pagar para obtener las exclusivas ya que el tema también salió a relucir luego del escándalo que protagonizaron Karla Panini y Américo Garza, quienes supuestamente habrían dado declaraciones especiales para Ventaneando, pero que supuestamente no llegaron a un acuerdo económico por lo que la entrevista que tenían con ambos no fue realizada.

Las versiones apuntaban a que Karla Panini y Américo Garza le habrían pedido a Ventaneando que les hiciera una entrevista a modo con el fin de que ellos pudieran argumentar y defenderse durante el escándalo de su relación, sin embargo, también habrían pedido una cantidad de dinero para dar esa entrevista debido a la popularidad del tema, con lo que se estimó que la cifra que pedían era solicitada en dólares.

El caso Marcovich

La actriz Alejandra Haydeé dijo que Carlos Marcovich la había acosado sexualmente y que ha recibido amenazas (Foto: Instagram @ale_haydee)

El tema ha ido escalando hasta que el día de hoy, Haydeé dijo que buscaría proceder legalmente contra el director argentino con el fin de escalar la situación con la justicia. Sin embargo el director respondió de la misma forma al decir en una entrevista para Sale el Sol, que él también estaría a punto de proceder legalmente contra ella acusándola de difamación e intromisión a la vida personal luego de difundir algunos mensajes personales que ellos habrían compartido allá por el año 2016, mientras se encontraba en grabación el proyecto llamado El Hotel.

En el conflicto entre ambos también estaría envuelta una supuesta falta de pagos por el proyecto, ya que supuestamente no se les pagó lo correspondiente a una de las semanas de pagos que todo el equipo trabajó, a lo que Marcovich dijo que se debió a que alguien había tomado un millón de pesos de los fondos que tenía para el proyecto y que el recurso había desaparecido, por lo que todo el staff quedó sin recibir la cantidad que tenían correspondiente a la semana cinco de las grabaciones.

