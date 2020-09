“No sean enfermitos”: Christian Nodal reaccionó al video de Belinda con otro hombre

Christian Nodal habló sobre unos recientes videos de Belinda (IG: nodal)

Quizás motivado por mensajes alrededor del video de Belinda junto a dos hombres que no eran él, Christian Nodal decidió aclarar el asunto.

La madrugada del lunes, Belinda sorprendió al mostrar en Instagram stories unos clips en los que se le veía al lado de su hermano Ignacio, así como de su amigo Juan Carlos Natale.

Belinda captó con especial atención a Natale mientras se encargaba de matar moscos y arañas en la habitación donde los tres se encontraban.

Incluso lo llamó el “caza moscos” y compartió que cerca de las cinco de la madrugada seguía en intensa actividad.

Christian Nodal no apareció en las recientes historias de la cantante, que mostraron un momento muy peculiar

En otro clip donde el protagonista era su hermano, la estrella escribió: “Pobre Nachito, me dice que @natalejuancarlos no lo deja dormir nunca porque mata moscos todos los días hasta las 6 am”.

Horas después de que Belinda compartiera esos clips en sus historias de Instagram, Nodal escribió en su cuenta de Twitter un mensaje que parecía estar relacionado con el asunto.

“No sean enfermit@s, es mi cuñado”, comentó en la red social.

Las reacciones a ese mensaje no se hicieron esperar y varios seguidores hicieron referencia a los videos de Belinda.

El mensaje de Nodal que parecía estar relacionado con los clips de Belinda

Algunos aceptaron que desconocían que el hombre con el que Belinda apareció era su hermano.

Sin embargo, de quien no hizo referencia Nodal fue de Juan Carlos Natale, el protagonista de los clips de madrugada de Belinda.

Se sabe que Natale y la cantante son amigos desde hace años e incluso tuvieron cierto vínculo político, ya que Juan Carlos renunció al PVEM para apoyar a Morena en las elecciones presidenciales de 2018.

Como se recordará, en esa misma campaña Belinda mostró su total apoyo al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, que terminaría ganando las elecciones y actualmente es el presidente de México.

Así captó Belinda a Juan Carlos Natale en plena madrugada (IG: belindapop)

En algún momento circuló información, que no ha sido confirmada, respecto de que Belinda habría ayudado a Natale a entrar con el pie derecho a Morena, pues habría llegado al partido con un puesto de “jefe de oficina” de Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores.

En sus redes sociales Natale no aclara si forma parte de algún partido o si desempeña algún puesto público, lo que sí dice su cuenta de Twitter es “Comprometido con la transformación de México”.

Los mensajes de Nodal

No es la primera ocasión que Christian emplea su cuenta de Twitter para referirse a algún asunto relacionado con su mediático romance con Belinda.

El mensaje de Nodal sobre su actitud ante la vida

Hace unos días, tras el revuelo causado por los tatuajes que se hizo de su novia (un “Beli” cerca de la oreja y los ojos de ella en el pecho), el joven de 21 años pareció responder a todas las memes, burlas y críticas en redes con un mensaje relacionado con una canción del grupo Maná:

“Me vale de Maná es el mood principal de mi vida”, escribió en la red.

Y es que, parece, a Nodal no le importa en absoluto lo que la gente diga de él, pues es precisamente ese el contenido de la canción de Maná.

“No me importa lo que piensa la gente de mí”, “Critican todo lo que ven en mí, inventan chismes que no son ciertos”, “si yo no le hago daño a nadie ¿quién eres tú para decirme cómo vivir?”, “me vale lo que piensen, hablen de mí”, son algunas de las frases en el famoso tema.

