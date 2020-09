Primero fue albañil, pero aprovechó su parecido con Brad Pitt para hacer otra carrera

Nathan Meads se parece al actor hollywoodense (Foto: Instagram@bradpitt_lookalike/@bradpittofflcial)

Existe una teoría que dice que cada persona tiene “dobles” repartidos alrededor del mundo. Pero la historia de este albañil inglés puede que pruebe esta teoría, pues es considerado el doble de Brad Pitt.

De acuerdo a una entrevista con el diario Daily Mail del año pasado, el hombre en cuestión es Nathan Meads, un albañil de 34 años originario de Oxford. La primera vez que se dio cuenta de su “atractivo”, fue hace más de 10 años, cuando un par de extraños se le acercaron porque pensaron que se trataba del actor originario de Oklahoma.

Nathan admitió al diario que él mismo no puede ver el parecido. Sin embargo, explicó que ahora no puede salir sin que alguien lo confunda con el famoso actor, la gente le pide firmas y fotografías.

“No puedo ir a ninguna parte. No puedo ir a las tiendas, los ves detrás del mostrador dándose codazos, pensando que soy Brad Pitt”, expresó el ahora influencer

Nathan admitió que ahora no puede salir a ningún lado (Foto: Instagram@bradpitt_lookalike)

El albañil explicó que a pesar de no ver el parecido, hizo que le creciera una barba parecida a la del actor de 56 años. Pero aparte de eso, no ha hecho ningún otro cambio a su cuerpo para aumentar el parecido. Agregó también que no se considera tan guapo.

“No soy uno de esos muchachos que piensa que son muy guapos. He tenido bastantes novias, pero nunca pensé que sería uno de esos hombres que a todo el mundo le gustan”, explicó.

Nathan tiene una cuenta de Instagram que ha crecido bastante. Su nombre de perfil es “Brad Pitt look alike”, que traducido significa “el doble de Brad Pitt”. Ahora, el influencer cuenta con casi 15,000 seguidores en su cuenta. En esta comparte selfies, fotografías del ex esposo de Jennifer Aniston e incluso comparaciones de él con el actor.

Ahora, el hombre decidió hacer su propia cuenta de Only Fans en donde explicó que comparte “contenido explícito”. Aunado a esto, Nathan cobra de 500 a 1,000 libras esterlinas por apariciones como “el doble de Brad Pitt”.

Nathan explicó que la atención que recibía acabó con su relación (Foto: Instagram@bradpitt_lookalike)

A pesar de que poco a poco se fue acostumbrando a su vida de “celebridad”, Nathan admitió al Daily Mail que la atención que recibía daño su relación con la madre de sus hijas. Mientras él era buscado y alabado, su ex pareja no soportaba esta nueva atención y terminaron separándose.

“Ella odiaba que no pudiéramos ir a ningún lado sin que las chicas se me acercaran y me pidieran fotos”, narró Nathan.

Pero su vida romántica no terminó ahí, sino que una admiradora contactó con él a través de Facebook. Adiel Mckinven, quien fuera su pareja, le mandó un mensaje en octubre de 2018 felicitándolo por su apariencia.

Nathan entonces la invitó a salir, y a pesar de que Adiel se mantuvo incrédula al principio, ella describió a la publicación que cuando lo conoció, fue amor a primera vista. Después de esto, a ella no le molestó que su novio recibiera tanta atención, e insistió que no era celosa.

Ahora Nathan hace contenido para Only Fans (Foto: Instagram@bradpitt_lookalike)

“Nathan se ríe de eso y yo también, ¡es una pena que no me parezca a Angelina Jolie!”, comentó la mujer de ahora 31 años. No está claro si Adiel y Nathan siguen en una relación.

El año pasado Nathan soñaba con renunciar a su empleo y trabajar como un doble de tiempo completo. Parece que sus deseos se comienzan a hacer realidad, pues con el inicio de su cuenta de Only Fans, y al ser representado por una agencia de influencers, el camino pinta muy bien.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

La doble croata de Kim Kardashian que es furor en Instagram

¿Eres tú, George Clooney? Las celebridades y sus dobles desconocidos

El increíble parecido de 18 famosos y sus clones “históricos”

¿Qué fue a hacer el doble iraní de Lionel Messi a Barcelona?