"Quiero conocer a Messi, es mi sueño", confesó Reza, quien lo máximo que se pudo acercar a él hasta el momento fue la distancia entre la tribuna y el césped del Camp Nou. Existe, tal vez, una segunda intención onerosa. "Podría ser su representante cuando su agenda esté desbordada", se esperanzó con transformarse en una especie de "doble oficial". Por el momento debe conformarse con pasear su parecido físico por Barcelona y arrastrar parte de la atención que recibe el Messi real. En Teherán ya conoció las bondades y contras del fervor popular. "He perdido mi intimidad, pero no me importa porque también siento que puedo ilusionar a mucha gente. Y eso me hace muy feliz", subrayó.