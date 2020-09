Diamantes y un sofisticado atuendo: Zendaya y el look con el que impactó en los Emmy desde casa

Zendaya lució muy estilosa desde la comodidad de su casa (Foto: Instagram @zendaya)

Tras distintos eventos en lo que va del año que tuvieron que ser cancelados o pospuestos hasta nuevo aviso a causa de la pandemia por la que actualmente atraviesa el mundo, la contingencia sanitaria no detuvo una de las celebraciones del entretenimiento más esperada año con año: los Premios Emmy 2020 han decidido seguir su marcha de una manera poco habitual.

Con una transmisión en vivo desde el Staples Center de los Ángeles, California, la ceremonia conducida principalmente por Jimmy Kimmel ha propiciado que las estrellas invitadas hayan hecho lo propio desde la comodidad de sus casas, desde donde han mostrado su emoción y estilo en la gala que condecora a lo más destacado de la televisión.

En estas modificaciones para cuidar la salud de los invitados, uno de los cambios más notables es la ausencia de la alfombra roja, el espacio donde habitualmente el glamour de los famosos se hace presente y desde donde deslumbran a su público con estilosos atuendos.

La actriz modeló desde su casa en la cuenta de Instagram donde la siguen casi 80 millones de personas (Foto: Instagram)

Así que esto año los paparazzos pudieron descansar pues los famosos no hicieron acto de presencia, pero no por ello dejaron de lucir sus atuendos a través de las redes sociales, desde donde sus seguidores se mantienen expectantes a su participación en la gala anual.

Por esta razón una de las principales nominadas de la noche decidió mostrar un vistazo anticipado de su look a sus más de 78 millones de seguidores en Instagram, se trata de Zendaya, actriz californiana nominada por su gran interpretación de Rue Bennett en la serie Euphoria.

La actriz de 24 años causó expectación antes de la gala y sorprendió con una instastory en la que mostró su super sofisticado look de la noche, se trata de una creación del conocido diseñador estadounidense, ganador de CFDA Emerging Designer, Christopher John Rogers, quien creó este elegante y sexy modelo que Zendaya lució desde su hogar.

Zendaya es conocida por su gusto por la moda y su estilo sofisticado (Foto Reuters)

Se trata de un vestido con un escote pronunciado rectangular en color negro y una voluminosa falda estilo midi o globo en color morado, definiendo al máximo la silueta de la actriz al remarcar notablemente la cintura.

Para completementar el look de la gala, Zendaya optó por unos stilettos clásicos de la firma Louboutin, con un detalle brillante en forma de corazón en la parte central de la pieza.

Un detalle que saltó a los ojos de los fashionistas del mundo fue la acertada elección de sus piezas de joyería: aretes en forma de flor y un collar de diamantes en forma de cadena con piedras preciosas, creación de la reconocida casa de modas italiana Bvlgari.

En la serie Euphoria, Zendaya a Rue Bennett, una chica con problemas de adicción (Foto: Archivo)

La protagonista de Euphoria llevó un peinado de chongo bien definido y pulido, cejas perfiladas, gloss en sus labios y delineador, sombras y mascara para pestañas totalmente oscuras complementaron su “beauty look” que destacó con un bronzer para definir sus pómulos. Toda su imagen fue meticulosamente cuidada por el stylist Law Roach.

Al momento de la publicación de esta nota no se ha anunciado a la ganadora en la que Zendaya está nominada a Mejor Actriz Principal en una categoría de Serie Dramática por su papel de Rue Bennett en la exitosa serie de HBO.

Para los Emmy de 2019, Zendaya no fue una actriz elegible debido al momento debut de Euphoria, por lo que no fue seleccionada; así que cuando obtuvo su primera nominación este 2020 por dicho proyecto, la noticia la llenó de emoción, así lo escribió en su cuenta de Instagram cuando se dio a conocer la noticia : “Honestamente, estoy sin palabras. Mi corazón está desbordado de amor y gratitud. Me siento increíblemente honrada de trabajar junto a las personas talentosas a las que puedo llamar familia. Soy una pequeña pieza de un gran rompecabezas hermoso y estoy muy orgullosa de todos ustedes”.

