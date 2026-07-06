Instalarán cámaras de fotodetección en el corredor Melgar-Bogotá para control de velocidad: este sería el punto clave de intervención

Las fotomultas en Melgar se instalarían entre la Nariz del Diablo y la Terminal de Transportes por excesos de velocidad y alta siniestralidad - crédito Colprensa

La Alcaldía de Melgar anunció la estructuración de un proyecto para instalar cámaras de fotodetección en el corredor vial entre Melgar y Bogotá, una medida que busca reducir la alta siniestralidad y los excesos de velocidad identificados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el tramo entre la Nariz del Diablo y la Terminal de Transportes de Melgar.

El plan, presentado oficialmente por la administración municipal, aún no entra en funcionamiento y se encuentra en fase de estudios técnicos, financieros y jurídicos que determinarán su viabilidad. De acuerdo con el secretario de Movilidad de Melgar, John Ortiz, la iniciativa de fotomultas será una de las primeras acciones impulsadas por la sociedad de economía mixta autorizada por el Concejo Municipal.

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“Empezaremos a ejecutar uno de los proyectos estratégicos que tenemos planteados, el de las fotomultas en la vía nacional, donde la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos ha mostrado que existe suficiente siniestralidad para instalar este tipo de herramientas tecnológicas”, declaró Ortiz a Caracol Radio.

La ejecución del proyecto dependerá de la selección, mediante licitación pública en Secop, de socios con experiencia y capacidad financiera para desarrollar el sistema, garantizando que la Alcaldía mantenga una participación mínima del 45% en la sociedad creada para tal fin.

La iniciativa de la Alcaldía de Melgar debe pasar estudios técnicos, financieros y jurídicos y será ejecutada por una sociedad mixta con participación mínima del 45% - crédito Invías

Actualmente, en la vía de Bogotá a Melgar no existen cámaras de fotomultas activas para imponer comparendos electrónicos. Los dispositivos instalados por la concesión vial Vía 40 Express cumplen funciones de monitoreo, conteo vehicular y prevención de accidentes, pero no están habilitados para sancionar infracciones.

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Lo anterior significa que, fuera de los perímetros urbanos, el control de velocidad y cumplimiento de normas recae principalmente en los puestos de la Policía de Tránsito, sobre todo en zonas críticas como la variante de Melgar.

Ubicación de cámaras de fotodetección en el corredor Bogotá-Melgar

Aunque la vía nacional aún no cuenta con cámaras sancionatorias en el trayecto rural, sí existen puntos de control y dispositivos en los límites urbanos y municipios intermedios. Este es el listado actualizado de cámaras y radares fijos o móviles identificados en el corredor:

En Bogotá (Autopista Sur, Cámaras Salvavidas):

Autopista Sur - calle 59 Sur

Autopista Sur - carrera 75D (O-E)

Autopista Sur - carrera 75A (E-O)

En Soacha (avenida Carrera 4, Ruta Nacional 4005):

PR 122+300 Sentido Norte–Sur (Bogotá–Girardot)

PR 121+645 Sentido Sur–Norte (Girardot–Bogotá)

PR 121+104 Sentido Norte–Sur (Bogotá–Girardot)

PR 119+960 Sentido Sur–Norte (Girardot–Bogotá)

PR 119+820 Sentido Norte–Sur (Bogotá–Girardot)

PR 117+990 Sentido Sur–Norte (Girardot–Bogotá)

PR 116+767 Sentido Norte–Sur (Bogotá–Girardot)

Otros puntos de control y cámaras relevantes:

Vía Bogotá–Girardot Km 100+500 (sector El Soche)

Ruta Nacional 4005 PR 97+500 Sentido Norte–Sur (Bogotá–Girardot)

Vía Bogotá–Girardot Km 93+600

Silvania–Bogotá Ruta 4005 PR 78+360 Sentido Sur–Norte

Silvania–Bogotá Ruta 4005 PR 78+375 Sentido Norte–Sur

Actualmente no existen cámaras de fotomultas operativas entre Bogotá y Melgar, y los equipos de Vía 40 Express solo monitorean tráfico, previenen accidentes y cuentan vehículos - crédito ANSV

Según la información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, luego de Silvania y hasta llegar a Melgar no hay cámaras de fotodetección activas registradas oficialmente.

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Requisitos y proceso para la implementación de fotomultas

La futura instalación de cámaras de fotomultas en Melgar requiere el cumplimiento estricto de las normas nacionales. Según la Ley 1843 de 2017, para que una cámara sea legal y su comparendo válido, debe estar homologada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y autorizada por el Ministerio de Transporte.

Además, la zona debe contar con señalización preventiva visible (“zona de detección electrónica”) al menos 500 metros antes del dispositivo, límites de velocidad claramente señalados y equipos calibrados por laboratorios acreditados o el Instituto Nacional de Metrología.

La cámara únicamente recauda evidencia (fotos o videos), pero la multa debe ser validada y firmada por un agente de tránsito activo. El propietario del vehículo debe ser notificado en un plazo máximo de 10 días hábiles tras la infracción, y es responsable solidario del pago, independientemente de quién conducía en el momento de la falta.

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El propietario del vehículo debe recibir la notificación de la infracción en un plazo máximo de 10 días hábiles y responde solidariamente por el pago - crédito Colprensa

La autoridad de tránsito de Melgar debe presentar una solicitud formal a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sustentando la necesidad de la instalación con base en análisis históricos de siniestralidad, prevención y comportamiento de infracciones. Eso implica anexar información detallada sobre el cuerpo de agentes de tránsito, el Plan de Seguridad Vial, características técnicas de los equipos, localización y señalización asociada.