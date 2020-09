“Qué bueno que la muchacha encontró el amor”: Lupillo Rivera dijo que no borrará su tatuaje con el rostro de Belinda

Lupillo contó su opinión sobre el romance entre Belinda y Christian Nodal (Video: Imagen TV)

Ahora que Belinda comenzó una relación amorosa con Christian Nodal, uno de los primeros implicados indirectos en este noviazgo ha sido el cantante Lupillo Rivera, de quien se dice tuvo una relación fugaz con la intérprete de Amor a primera vista.

Aunque la cantante española criada en México nunca confirmó el romance que habría iniciado en la temporada 2019 de La Voz México, programa en que ambos fungieron como coaches, el llamado ‘toro del corrido’ fue quien ha declarado en distintas ocasiones todo el cariño que llegó a sentir por Belinda, y de ella sólo se ha expresado amorosamente.

A tal grado llegó el enamoramiento del hermano de la fallecida Jenni Rivera que incluso se hizo un tatuaje con el rostro de ‘Beli’ en el brazo izquierdo, mismo que según declaró recientemente, no se hará borrar; aunque esta decisión no es definitiva, pues de iniciar una nueva relación con otra mujer, si ésta se lo pide, accedería eliminarlo de su piel.

El tatuaje que el cantante tiene el brazo izquierdo se lo hizo en Las Vegas (Foto: Archivo)

“Ése (el tatuaje) se tiene que quedar ahí, así empeñé mi palabra y mi palabra vale. Solamente que si agarro pareja un día de estos y que me lo pida que me lo quite pues entonces ahí sí es otro tipo de respeto” , dijo el cantante ante las cámaras del programa De primera mano, emitido a través de la señal de Imagen Televisión.

Sin embargo, si el cantante de regional mexicano decide borrar la imagen de su brazo, Lupillo estaría incumpliendo la promesa que le hizo a Belinda, pues fue el propio cantante quien reveló que la también actriz le hizo jurar que nunca lo eliminaría.

El intérprete de Despreciado aprovechó la ocasión para reconocer que el nuevo noviazgo de Belinda con Nodal no le afectó en su estado de ánimo, pues se ha mantenido sereno y ocupado, e incluso afirmó que “todavía estoy sobre Mónica y todavía no me marca”, refiriéndose a su supuesto interés amoroso en Mónica Noguera, una de las conductoras del programa.

Belinda y Lupillo RIvera trabajaron juntos en La Voz de TV Azteca (Foto: Instagram)

Cuando fue cuestionado sobre qué opinión le merece el mediático romance entre Belinda y Christian Nodal, de quienes se ha dicho mucho, desde la diferencia de edades de 10 años hasta que presuntamente se trataría de una estrategia publicitaria, el compositor mexicano se limitó a felicitarlos por su flamante noviazgo:

“Hay que dejarlos a ellos disfrutar de su amor, de su momento, de lo que vayan a durar. Les deseo lo mejor del mundo, estoy muy tranquilo, muy feliz y qué bueno que la muchacha encontró el amor”, contó a través de una videollamada.

Desde que se dio a conocer el noviazgo, los usuarios de las redes sociales se lanzaron contra Lupillo, quien fue víctima de numerosos memes que aseguraban que el cantante se encontraría deprimido ante el nuevo amor de su ex novia, por lo que el estado de ánimo del ‘toro del corrido’ fue motivo de especulación y bromas.

Lupillo se mostró muy caballeroso con Belinda durante las emisiones de La Voz México, en 2019 (Foto: Captura de pantalla)

Lupillo se mantiene activo en su trabajo y se encuentra concentrado en su gira ‘En el campo’, en donde con miembros de la popular dinastía Rivera ofrece shows para inmigrantes campesinos en espacios abiertos y siguiendo las normas sanitarias.

En marzo de 2019, Lupillo Rivera se mostró deslumbrado por Belinda, y a pesar de los 18 años de diferencia, sostuvieron un fugaz romance que el hermano de Jenni Rivera ha declarado que “nunca va a olvidar”, además de tatuarse en el brazo el rostro de la artista, quien siempre negó la relación.

“Yo conocí a Belinda en La Voz en marzo. El 27 de marzo fue un día muy bonito, especial y el 27 de agosto fue el final. Fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado a una mujer tanto en mi vida, así de fácil. Yo siempre la he protegido, la he protegido de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nunca voy hablar mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida, punto”, contó el cantante en noviembre de 2019.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Lupillo Rivera pidió disculpas a Belinda y a Nodal por los escándalos recientes

Captaron a Lupillo Rivera en pleno romance con su nueva novia

Los golpes bajos de Belinda a Lupillo Rivera ahora que está enamorada de Christian Nodal