Gobierno de De la Espriella logró un nuevo respaldo internacional para generar empleo y mejorar la eficiencia del recaudo de impuestos

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, dijo que "los desafíos de Colombia son grandes, pero también lo es nuestra determinación de corregir el rumbo. Con disciplina y el acompañamiento de la Ocde, construiremos una Patria Milagro más competitiva y con oportunidades reales para todos" - crédito @Jrestrp/X

La agenda económica del Gobierno entrante de Colombia sumó un nuevo frente con la reunión que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sostuvo con representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) para revisar las prioridades fiscales y de crecimiento de la administración de Abelardo de la Espriella. Acordó con la entidad mantener el trabajo conjunto sobre la hoja de ruta económica del nuevo gobierno.

Después de la reunión, el vicepresidente dijo que “agradecimos el respaldo ofrecido al presidente electo Abelardo de la Espriella y ratificamos nuestra voluntad de trabajar de la mano con la Ocde en las grandes transformaciones que necesita Colombia”.

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En el encuentro participaron el secretario general de la Ocde, Mathias Cormann, y el economista jefe del organismo, Stefano Scarpetta. Restrepo dijo que también hablaron “sobre la situación fiscal del país, sobre el problema que significó la ruptura de la regla fiscal sin argumento técnico alguno”.

La Ocde reúne a 38 países miembros. Su objetivo central consiste en elaborar y fomentar políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones económicas y sociales de la población en el ámbito mundial - crédito Europa Press

Asimismo, presentó la cita como parte de la agenda de la Vicepresidencia electa. También sostuvo que la cooperación con la Ocde busca acompañar los cambios económicos que el nuevo gobierno prevé impulsar desde el inicio de su mandato.

Prioridades económicas expuestas a la Ocde

José Manuel Restrepo dijo cómo es la hoja de ruta planteada ante el organismo: “Nuestra agenda es clara: recuperar la confianza, atraer inversión, generar empleo, mejorar la eficiencia del recaudo y construir un sistema más competitivo que impulse el crecimiento”.

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A esa lista sumó otros frentes ligados a las finanzas públicas y al desempeño de la economía. “Vamos a trabajar en el marco de lo que nos ha señalado el presidente electo, Abelardo de la Espriella: los temas de inversión privada, de generación de empleo, en mejorar la eficiencia en el recaudo, combatir la evasión, el contrabando, construir además un sistema tributario más competitivo y que impulse el crecimiento económico y que le devuelva dinámica a la economía colombiana”, afirmó.

El planteamiento fiscal ocupó un lugar central en el intercambio. José Manuel Restrepo insistió en que el nuevo gobierno busca corregir el rumbo y ordenar la discusión económica alrededor de confianza, inversión y disciplina tributaria.

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José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, busca construir alianzas que impulsen la competitividad - crédito @jrestrp/X

Agenda internacional del gobierno entrante

La reunión con la Ocde se suma a una agenda diplomática que Restrepo desarrolló desde la elección presidencial. En los últimos días también sostuvo encuentros con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para presentar las prioridades económicas del nuevo gobierno.

En su reunión con los jefes de misión de la Unión Europea, el vicepresidente electo abordó temas de institucionalidad, seguridad y cooperación. Restrepo escribió: “Valoramos la relación con la Unión Europea, la que debe seguir construyéndose en defensa del Estado de derecho, así como las capacidades institucionales y la lucha frontal contra la criminalidad”. También que se siente “muy honrado de este encuentro con jefes de misión, abordando las prioridades de Colombia”.

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Con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro, dialogó sobre retos fiscales, crecimiento económico, reducción de la pobreza y oportunidades de cooperación para impulsar el desarrollo del país. Antes se reunió con la vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID, Anabel González, para analizar ajuste fiscal, atracción de inversión, transición energética, integración regional y mecanismos de apoyo financiero para Colombia durante los primeros años del nuevo Gobierno.

La elección de Abelardo de la Espriella dio confianza a los mercados y a los organismos internacionales - crédito Sergio Acero/Reuters

Mensaje de estabilidad de cara al 7 de agosto

Dichas gestiones internacionales avanzan en paralelo al empalme con el gobierno saliente. Restrepo coordina ese proceso como jefe de la comisión de transición.

Uno de los objetivos de esa agenda es transmitir a los socios internacionales un mensaje de estabilidad y responsabilidad fiscal antes de las primeras decisiones económicas que el nuevo gobierno adoptará a partir del 7 de agosto. Restrepo también vinculó ese esfuerzo con una necesidad de corrección en la conducción económica del país.

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“Los desafíos de Colombia son grandes, pero también lo es nuestra determinación de corregir el rumbo. Con disciplina y el acompañamiento de la OCDE, construiremos una Patria Milagro más competitiva y con oportunidades reales para todos”, señaló José Manuel Restrepo.