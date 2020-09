El lado más amable de Christian Nodal: así hizo felices a unos niños que vendían dulces en la calle

Christian Nodal hizo reír a unos niños que venden dulces en la calle

Una cena romántica en un restaurante se transformó en un momento en que Christian Nodal mostró toda su humildad y sencillez al convivir con unos niños que venden dulces en la calle.

Fue su novia, la cantante Belinda, quien mostró a Nodal en esa faceta a través de Instagram stories.

Después de cenar juntos el sábado por la noche, Belinda captó cómo a la salida del lugar dos niñas y un niño se acercaron a Nodal para ofrecerle mazapanes (dulces mexicanos).

Los pequeños se veían muy emocionados al estar cerca del cantante y saltaron de emoción cuando Nodal les dio billetes de 100 pesos para comprarles sus dulces.

Los niños se veían muy emocionados junto a Nodal

Belinda les preguntó cómo se llama él, a lo que respondieron entre risas “Cristiano” y “Christian Nodal”.

Después de comprarles los dulces, los niños también pidieron a Nodal que enviara saludos a varios de sus conocidos, lo que provocó la risa del cantante, sobre todo al escuchar que pedían un saludo para “Yoshi”.

Belinda preguntó a los niños que donde deseaban que mandara los saludos, a lo que el pequeño respondió que fuera en su próximo video.

Y es que como bien recordó Belinda, ya terminó La Voz Azteca, así que por ahora no tienen en dónde mandar saludos en televisión.

Belinda mostró a su novio conviviendo con los niños (IG: lavoztvazteca)

En todo momento Nodal se mostró sumamente amable con los niños y accedió a las peticiones de los pequeños muy divertido.

El romance entre la famosa pareja de cantantes parece estar más que sólido, sobre todo después de que en un inicio se asegurara que todo se trataba de un truco publicitario.

Hace unos días Belinda ya había llamado la atención al compartir un íntimo y muy divertido momento de su novio.

También en Instagram stories Belinda dejó ver que se encontraba junto a Nodal, aunque ahí no se trató de una salida a algún lugar público, sino que las imágenes fueron captadas al interior de una casa (no se sabe si la de ella o él).

Belinda mostró divertida este momento íntimo junto a Nodal

Lo curioso del asunto fue que Nodal traía puestas unas pantuflas de patito y así lo llamó Belinda en las historias.

Entre risas, la intérprete mostró cómo Nodal se acercó muy decidido a ella luciendo las pantuflas, mientras él también se reía por traer puesto ese tipo de calzado.

Cada vez son más los momentos de convivencia que muestra la pareja en sus redes y que dejan ver cómo crece su romance.

Hace un par de semanas la pareja llamó la atención al tatuarse en señal de amor.

Belinda presumió el tatuaje de su novio en honor a ella

Belinda se puso las iniciales de Nodal en un corazón en el tobillo que tenía destinado para su gran amor, como ella misma reveló en una entrevista hace algunos años, mientras que Nodal pidió que le dibujaran en el pecho los ojos de su novia.

“A mí me gustan mucho los tatuajes y no tengo miedo a hacer lo que quiero, al final de cuentas me hace feliz (...) nunca me voy a arrepentir de esto, e igual cuando ella lo hizo para mí fue algo invaluable (...) yo tengo más tatuajes porque pues comencé a los 18”, explicó el cantante en una entrevista con Adela Micha.

Aunque apenas cumplirá 22 años el próximo enero, Nodal ya cuenta en todo su cuerpo con unos 40 tatuajes, destacando entre ellos el que se hizo en honor a Belinda, y es que para el intérprete, los de su novia son “los ojos más hermosos que he visto en toda mi vida”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La trae tatuada: Christian Nodal reveló el significado de sus tatuajes relacionados con Belinda

Christian Nodal mostró su rostro “tatuado” e hizo enfurecer a su mamá

La madrugada de Belinda junto a un hombre que no es Christian Nodal