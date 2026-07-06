Colombia

Bancolombia modificará la atención en 562 sucursales por el partido de Colombia ante Suiza

La jornada especial regirá únicamente el martes 7 de julio y permitirá que miles de colaboradores sigan el encuentro del Mundial 2026, mientras las plataformas digitales y los canales alternativos permanecerán disponibles para los clientes

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Bancolombia mantiene activos servicios digitales esenciales tras su reciente mantenimiento programado, según informa la entidad en redes sociales - crédito Bancolombia
El cambio en el horario no afectará el funcionamiento de la aplicación, la sucursal virtual ni los cajeros automáticos.- crédito Bancolombia

El partido de la Selección Colombia frente a Suiza, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, tendrá un impacto en la jornada laboral de una de las principales entidades financieras del país. Bancolombia anunció un cambio excepcional en el horario de atención de sus sucursales para que miles de sus colaboradores puedan seguir el juego de la tricolor.

La decisión beneficiará a más de 12.500 trabajadores de la entidad y aplicará únicamente durante el martes 7 de julio. El banco explicó que la medida responde al interés de permitir que sus equipos compartan uno de los encuentros más esperados por los fanáticos del fútbol, sin suspender por completo la atención a los clientes.

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Las oficinas del banco prestarán servicio en jornada continua desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde-crédito EFE/ Luis Eduardo Noriega /Archivo
Las oficinas del banco prestarán servicio en jornada continua desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde-crédito EFE/ Luis Eduardo Noriega /Archivo

Por esa razón, las oficinas físicas modificarán su jornada habitual y concentrarán la atención durante la mañana y parte de la tarde. El objetivo es que los empleados puedan acompañar a la Selección Colombia en un momento que genera expectativa entre millones de personas dentro y fuera del país.

De manera excepcional, las 562 sucursales de Bancolombia prestarán servicio en jornada continua desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Una vez finalice ese horario, los trabajadores podrán disponer del tiempo necesario para ver el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo.

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La entidad aclaró que este ajuste solo cobija a las oficinas físicas. Es decir, quienes necesiten realizar operaciones bancarias después de las 2:30 de la tarde podrán hacerlo mediante los diferentes canales digitales y alternativos, los cuales continuarán funcionando con normalidad durante toda la jornada. Entre las opciones disponibles para los usuarios se encuentran la aplicación Mi Bancolombia, la Sucursal Virtual Personas, la aplicación Negocios, la Sucursal Virtual Negocios, los cajeros automáticos y la red de más de 28.000 corresponsales bancarios distribuidos en todo el territorio nacional.

Bancolombia - crédito Bancolombia
Bancolombia señaló que la iniciativa busca acompañar la expectativa que genera la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026- crédito Bancolombia

A través de estos canales será posible realizar operaciones habituales como retiros de dinero, transferencias entre cuentas, pago de facturas y otros servicios financieros, sin cambios derivados del ajuste en la atención presencial. Con esta medida, la entidad busca que la modificación del horario no represente inconvenientes para los clientes que requieran acceder a sus productos y servicios durante el desarrollo del partido. La recomendación para quienes prefieran acudir a una oficina es hacerlo antes del cierre extraordinario previsto para esa tarde.

Bancolombia explicó que esta decisión también hace parte de su vínculo con la Selección Colombia, de la que es patrocinador oficial. Según señaló el banco, el respaldo al equipo nacional trasciende el ámbito comercial y busca convertirse en una experiencia compartida con quienes hacen parte de la organización.

La entidad considera que eventos deportivos de esta magnitud representan una oportunidad para fortalecer el sentido de pertenencia entre sus colaboradores y promover espacios de integración alrededor de un acontecimiento que despierta entusiasmo en todo el país.

Once jugadores de fútbol de la selección de Colombia posan en un estadio. Diez visten uniforme amarillo y uno viste uniforme verde. Un jugador sostiene un banderín
Más de 12.500 colaboradores se beneficiarán con la medida adoptada por la entidad financiera-crédito (Ulises Ruiz)

Además, destacó que millones de colombianos estarán pendientes del compromiso frente al conjunto europeo, por lo que facilitar que sus trabajadores vivan ese momento forma parte de una estrategia orientada al bienestar de los equipos, sin dejar de garantizar la continuidad de los servicios financieros.

El anuncio se conoce en medio de la expectativa que genera la participación de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El combinado nacional se posicionó entre los dieciséis mejores y ahora buscará un lugar entre los ocho mejores del torneo de selecciones más importante del mundo.

Mientras llega la hora del encuentro, la entidad financiera invitó a sus clientes a programar con anticipación cualquier diligencia presencial que necesiten realizar este martes y recordó que las plataformas digitales permanecerán habilitadas para atender las transacciones habituales. Así, el ajuste temporal permitirá que miles de empleados puedan seguir el partido sin interrumpir por completo la operación del banco.

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