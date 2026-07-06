Un astronauta que viajó a la Luna en Artemis II se retiró de la agencia espacial de su país

Jeremy Hansen dejará la Agencia Espacial Canadiense en septiembre de 2026 tras integrar la misión lunar Artemis II (REUTERS)

El astronauta Jeremy Hansen dejará la Agencia Espacial Canadiense en septiembre de 2026, meses después de integrar la misión Artemis II que viajó a la Luna.

Durante esa misión, realizada del 1 al 10 de abril de 2026, la tripulación recorrió 1.100.000 kilómetros en casi 10 días a bordo de la nave Orion, llamada Integrity. Esa distancia, de acuerdo con los datos oficiales, superó la marca que había mantenido la tripulación del Apolo 13 y llevó a los astronautas más lejos en el espacio que cualquier ser humano hasta entonces.

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La salida de Hansen fue confirmada el lunes por las autoridades. Según la Agencia Espacial Canadiense, el astronauta de 50 años buscará nuevas oportunidades profesionales a partir de septiembre de 2026, aunque permanecerá como reservista en la Real Fuerza Aérea.

El primer ministro Mark Carney afirmó que Hansen “hizo historia al convertirse en el primer canadiense en aventurarse al lado oculto de la luna”. La agencia espacial del país sostuvo, a su vez, que su participación ayudó a “situar el papel de Canadá en la exploración espacial tripulada en el escenario mundial”.

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Hansen señaló en un comunicado que quiere garantizar que “el liderazgo en el sector espacial continúe beneficiando a los canadienses y a la comunidad global”.

La misión Artemis II superó la marca de Apolo 13 y llevó a sus astronautas más lejos en el espacio que cualquier ser humano hasta entonces /REUTERS/Kylie Cooper

Artemis II llevó a un canadiense por primera vez a una misión lunar

Artemis II fue el primer vuelo de prueba tripulado de la nave espacial Orion, lanzada sobre el cohete SLS, y reunió a Hansen con los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover. La misión captó atención internacional por su papel dentro del programa de la NASA para establecer una presencia sostenida en la Luna.

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La tripulación tomó miles de fotografías y reunió un archivo de imágenes que, según esa misma descripción, reavivó el interés público por la exploración espacial a niveles que no se veían desde hacía décadas.

Hansen no se retira de la actividad aérea militar, pero sí dejará la agencia espacial canadiense tras haber firmado la misión más importante de su carrera, en la que también se convirtió en el primer no estadounidense en participar en una misión lunar.

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La carrera de Hansen

Nacido el 27 de enero de 1976 en London, Ontario, Hansen creció en una granja cerca de Ailsa Craig y más tarde se mudó a Ingersoll para cursar la secundaria. Está casado, tiene tres hijos y, según su perfil oficial, disfruta de la vela, la escalada en roca y el ciclismo de montaña.

La tripulación de Artemis II tomó miles de fotografías y reunió un archivo de imágenes que reavivó el interés público por la exploración espacial (NASA vía AP, Archivo)

Su relación con la aviación comenzó en 1988, cuando se unió a los cadetes del aire de la Real Fuerza Aérea Canadiense con 12 años. A los 16 obtuvo sus alas de piloto de planeador en Trenton y a los 17 consiguió su licencia de piloto privado en Cornwall, una formación que le abrió el ingreso al Real Colegio Militar de Saint-Jean, en Quebec.

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En 1999 se graduó con honores en ciencias espaciales en el Real Colegio Militar de Canadá, en Kingston. Más tarde completó una maestría en física, obtuvo certificación ATPL y desarrolló una carrera como piloto de caza CF-18, además de desempeñarse en operaciones vinculadas con el NORAD, ejercicios desplegados y vuelos en el Ártico.

La Agencia Espacial Canadiense lo seleccionó en 2009 como uno de los dos reclutas de su tercera campaña de incorporación de astronautas. En 2011 terminó su formación como candidato y comenzó a trabajar en el Centro de Control de Misiones como operador de cámara, la voz de enlace entre la Tierra y la Estación Espacial Internacional.

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Su preparación incluyó experiencias poco convencionales para simular condiciones de aislamiento y exploración extrema. En 2013 participó en el programa CAVES de la Agencia Espacial Europea en Cerdeña, donde vivió seis días bajo tierra, y en 2014 integró la misión NEEMO 19, con siete días de trabajo en el hábitat submarino Aquarius, frente a Key Largo, Florida.

En 2017 se convirtió en el primer canadiense encargado de dirigir una clase de astronautas de la NASA, con responsabilidad sobre el entrenamiento de candidatos de Estados Unidos y Canadá. En 2023 fue asignado a Artemis II y, en abril de 2026, completó la misión que lo convirtió en el primer canadiense y el primer no estadounidense en integrar un vuelo lunar.

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