“Chiquis” Rivera volvió a estallar contra la gente que la critica: “Cállense y ya déjenme vivir mi vida”

"Chiquis" Rivera está harta de los comentarios de "gente estúpida" (IG: chiquis)

Una publicación de “Chiquis” Rivera en Instagram terminó convertiéndose en una nueva fuente de ataques en su contra que la hicieron estallar.

A través de Instagram stories, la hija de la fallecida Jenni Rivera mostró que había ido de compras y también dejó ver unos tenis que adquirió, pero sus detractores la señalaron debido a su contagio de COVID-19 hace algunas semanas y aseguraron que no estaba tomando las medidas sanitarias adecuadas.

Así que a través del mismo medio Janney Marín (su verdadero nombre) alzó la voz para defenderse, pues dijo ya estar harta de los comentarios en su contra de “gente estúpida”.

“La lengua castiga, antes de estar juzgándome y criticándome, pregunten, porque esa sí es ignorancia, es asumir antes de preguntar, no sean tan ignorantes. Es mi vida y sí para que sepan sí los desinfectamos (los tenis)”, comentó molesta la esposa de Lorenzo Méndez.

Chiquis pidió que no la sigan si no están de acuerdo con lo que hace (IG chiquis)

“Lo del Covid no es para estar jugando y haciendo comentarios como esos, espero que no les dé a ustedes ni a nadie de su familia”, añadió en sus historias antes de explotar:

“Cállense por favor, ya déjenme vivir mi pinch* vida, si me dio Covid lo siento, como que yo quise que me diera Covid ... no me sigan si no quieren ver mis cosas, consíganse una vida. Estoy tan harta de la gente que quiere esconderse detrás de un teléfono o una computadora”.

El descargo de Chiquis continuó y se quejó de la gente que que no es feliz y solo se la pasa haciendo comentarios negativos en redes sociales.

“A veces sí les quiero mentar hasta no sé qué y sacarles el dedo, la verdad,a la gente negativa, tóxica”.

Finalmente hizo un pedido a quienes la critican. “Háganme el favor de que no me sigan”.

"Chiquis" ha lamentado la discriminación contra la gente contagiada de COVID-19 (IG: chiquis)

No es la primera vez que la cantante reacciona a los comentarios en su contra.

Hace un par de semanas respondió a comentarios también relacionados con su contagio de COVID.

“Sentí la necesidad de venir aquí para ventilar un poco. Estoy muy irritada por el nivel de ignorancia de este mundo o de algunos seres humanos en muchos temas. Política, coronavirus”, expresó.

“¿Saben? Es que señores antes de que abran la boca por favor edúquense e investiguen antes de decir algo que pueda herir los sentimientos de alguien u ofenderlo o que pued tomarlo como una falta de respeto”.

"Chiquis" Rivera mostró su prueba y la de Lorenzo Méndez para demostrar que sí estaba contagiada de COVID-19, porque también la criticaron con comentarios acerca de haber fingido el contagio por publicidad (IG: chiquis)

Chiquis lamentó la discriminación hacia la gente que fue contagiada.

“No significa que porque tuviste el virus vas a tenerlo toda la vida. La gente actúa como que ¡Oh Dios mío tuviste coronavirus¡ ¡Aléjate de mí! ¡OMG todavía lo tienes! y ya han pasado como 60 días. Es ridículo”.

La cantante continuó varios minutos con su mensaje en el mismo sentido. “Edúquense, hagan su investigación antes de hablar, antes de ofender, antes de decirte ciertas cosas porque la verdad suena estúpido, es algo que no podemos evitar, está por todos lados, hay que tomar precauciones pero no dejen de vivir, la verdad hay que tener fe en Dios que todo va a estar bien y tomar las precauciones”, expresó antes de finalizar con un “estoy hasta la madr*”.

La hija de Jenni Rivera siempre se mostró abierta respecto de su contagio de COVID-19. A finales de julio dio a conocer que ya estaba libre del virus y compartió algunos detalles de los síntomas que sufrió.

