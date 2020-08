“Chiquis” Rivera estalló en redes sociales: “Antes de que abran la boca, edúquense”

"Chiquis" Rivera lamento que haya mucha ignoracia respecto del COVID-19 (IG: chiquis)

La cantante Janney Marín, mejor conocida como “Chiquis” Rivera, estalló en redes sociales ante el desconocimiento y la ignorancia que aún existe respecto de los contagios de COVID-19.

En Instagram stories, la hija de la fallecida Jenni Rivera hizo referencia a comentarios que ha escuchado sobre el coronavirus.

Primero dijo, en inglés, “sentí la necesidad de venir aquí para ventilar un poco. Estoy muy irritada por el nivel de ignorancia de este mundo o de algunos seres humanos en muchos temas. Política, coronavirus”. “¿Saben? Es que señores antes de que abran la boca por favor edúquense e investiguen antes de decir algo que pueda herir los sentimientos de alguien u ofenderlo o que pued tomarlo como una falta de respeto”, continuó.

La esposa del cantante Lorenzo Méndez se dijo particularmente molesta por los comentarios sbore las personas que han tenido el virus, como fue su caso y el de su marido.

"Chiquis" Rivera y Lorenzo Méndez fueron muy abiertos respecto de su contagio de COVID-19 (IG: lorenzomendez7)

“Estoy tan irritada con todo esto del coronavirus. Por favor, entiendan que cualquiera con coronavirus después de 15 días, aun si siguen saliendo positivo, ya no es contagioso. Y no significa que porque tuviste el virus vas a tenerlo toda la vida. La gente actúa como que ¡Oh Dios mío tuviste coronavirus¡ ¡Aléjate de mí! ¡OMG todavía lo tienes! y ya han pasado como 60 días. Es ridículo”.

Ya en español, Chiquis continuó con su mensaje en el mismo sentido.

“Edúquense, hagan su investigación antes de hablar, antes de ofender, antes de decirte ciertas cosas porque la verdad suena estúpido, es algo que no podemos evitar, está por todos lados, hay que tomar precauciones pero no dejen de vivir, la verdad hay que tener fe en Dios que todo va a estar bien y tomar las precauciones”, expresó antes de finalizar con un “estoy hasta la madr*”.

La hija de Jenni Rivera siempre se mostró abierta respecto de su contagio de COVID-19.

Chiquis incluso mostró su prueba de COVID-19 para demostrar que si estaba contagiada

A finales de julio dio a conocer que ya estaba libre del virus y compartió algunos detalles de los síntomas que sufrió.

Ya en aquel momento Janney lamentó que quienes tienen o tuvieron el virus fueran rechazados.

Aseguró que “después de que una persona tenga el COVID, después de 15 días ya no puede contagiar a nadie, no importa si todavía sales positivo en tu prueba, después de tener COVID por 15 días ya no contagias”.

Agradeció tener una plataforma como sus redes sociales donde puede educar a la gente.

Fue enfática al señalar que el contagio puede ocurrir en cualquier sitio. “Tienen que tener muchísimo cuidado”.

También mostró algunos de los remedios que consumió para mitigar los efectos del virus (Foto: Instagram de Chiquis Rivera)

“Le doy gracia a Dios que me dio el COVID y ahorita estoy bien y hasta tengo anticuerpos. Quiero educar a la gente de que sepan lo que es esto, es una gripa muy rara, te afecta el cerebro en una manera que no sé ni explicarlo, comienza en el cerebro y se baja al gusto”, añadió.

Chiquis pidió tener más compasión con la gente que ha tenido el virus y reconoció que un día antes estuvo triste por algunos comentarios que recibió.

“No es algo que yo quería agarrar, le doy gracias a Dios que me dio el COVID, que pude entenderlo, que ahora sé que sí existe, que ya no lo tengo y ahora tengo anticuerpos”.

La esposa de Lorenzo Méndez añadió que está haciendo lo que debe como desinfectar su casa e insistió en que el COVID-19 es “una gripa muy contagiosa, una gripa muy rara, pero también se va del cuerpo”.

