Ni infidelidad ni traición: Lorenzo Méndez reveló por qué se separó de “Chiquis” Rivera

Lorenzo Méndez le pidió a "Chiquis" Rivera que lo dejara arreglar algunos conflictos mentales que le impedían estar bien con ella (IG: lorenzomendez7)

Después de algunos meses de turbulencia, Lorenzo Méndez habló abiertamente del por qué decidió darse un tiempo con “Chiquis” Rivera y aseguró que la opción del divorcio jamás fue contemplada.

En una entrevista con “La Chicuela” para Venga la alegría, el ex vocalista de La Original Banda El Limón se refirió a la crisis matrimonial con “Chiquis”, cuyo verdadero nombre es Janney Marín.

“Problemas entre pareja, hay altas y bajas, crisis matrimoniales... todo siempre fue con madurez”, dijo sobre los motivos que lo llevaron a distanciarse de su esposa y descartó por completo alguna infidelidad o traición entre ambos.

De hecho comentó que fue él quien le pidió que lo dejara arreglar conflictos mentales que tenía y que le impedían estar bien con ella.

Lorenzo Méndez siempre confió en que podría arreglar sus diferencias con "Chiquis" Rivera (IG: lorenzomendez7)

“Le dije ‘déjame arreglar ciertas cosas conmigo mismo porque si no me arreglo yo mismo no puedo darte el amor que te mereces'”.

Ante la pregunta de si llegaron a pensar en divorciarse, Lorenzo señaló:

“Nunca se habló de divorcio, (se habló de) espacio, tiempo, separación. Fueron seis semanitas, pero siempre estuvimos en comunicaciones, somos mejores amigos. Chiquis entendió dónde estaba mentalmente con mi vida y mi situación”.

Lorenzo destacó cómo la vida se encargó de reunirlos, pese a que fue por su contagio de COVID-19.

“Después de la separación tuvimos que hacer la cuarentena juntos y ahí es donde tuvimos el tiempo de platicar las cosas. Somos una pareja en el ojo del huracán, mucha gente nos quiere o no nos quiere... le debo mucho porque me tuvo bastante paciencia”.

Lorenzo Méndez y "Chiquis" se contagiaron de COVID-19 y pasaron juntos la cuarentena (Instagram: lorenzomendez7)

Ya en aquellas semanas de cuarentena se pudo ver, a través de las transmisiones de Rivera en redes, que la pareja se había reconciliado.

Méndez había optado por guardar silencio en medio del torbellino que vivió su matrimonio, pues incluso llegaron separados a su primer aniversario de bodas el pasado junio.

Fue “Chiquis” quien se mostró más abierta al hablar del tema.

Después de semanas de especulaciones, en las que Lorenzo fue visto sin su anillo de bodas y saltando la barda de su casa con Janney, la hija de la fallecida Jenni Rivera confirmó al programa “Hoy” que estaba separada de Méndez.

“Sí nos estamos dando un espacio, hay cariño, hay amor, pero sí nos estamos dando un espacio, es la verdad”, confesó.

"Chiquis" confirmó en junio que estaba separada de Lorenzo

Ya en ese momento Rivera descartó que una infidelidad hubiera sido la causa.

“Sí te lo voy a contestar porque me lo estás pidiendo con respeto y te lo agradezco. No (hubo infidelidad), hasta ahorita no, no creo. Yo también investigué porque se estaba diciendo tanta cosa, pero no, ni yo ni él. Esa no es la razón, eso sí quiero que se sepa”.

Semanas después, a través de Instagram stories, “Chiquis” culpó a Méndez de su separación.

"Chiquis" Rivera y Lorenzo Méndez se casaron el 29 de junio de 2019 (IG: lorenzomendez7)

Quiso responder a la gente que la estaba criticando al ver cómo se divertía con amigos y sin Lorenzo a la vista, entonces señaló:

“Si yo no estoy con Lorenzo son por razones, por cosas que Lorenzo ha hecho. Si mi relación no ha funcionado no es porque yo no quise o no es porque yo hice algo malo. Fui muy buena esposa”.

Aceptó que se estaba divirtiendo, pues suele trabajar mucho.

“Me estoy divirtiendo muchísimo. Esa es la diferencia con otras personas que fingen y que esconden la realidad, yo no, estoy tomando tequila, escuchando música, no tengo por qué fingir... Si quiero regresar con Lorenzo voy a regresar con Lorenzo, es lo que quiero yo hacer, lo que yo quiero hacer con mi vida”

