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México enfrentará a Suiza que dirige el hermano de Diana Flores

La Selección Nacional de Tocho Bandera tendrá duelo clave en busca del boleto a los Juegos Olímpicos en el Mundial de Alemania 2026

Una mujer vestida con uniforme de flag football de México, camiseta negra con número 33 y shorts, sostiene un balón de fútbol americano en un campo.
Su hermano dirige a Suiza y enfrentará a México en el campeonato mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Selección Mexicana Varonil de Flag Football logró un debut arrasador en el Campeonato Mundial celebrado en Düsseldorf, Alemania. Con victoria sobre el anfitrión, 30-22, debutó con el pie derecho para repetir el triunfo sobre Brasil, 38-25, en la actividad de este jueves 13 de agosto.

La escuadra nacional, comandada por Alonso Gaxiola, avanzó a la ronda de 4tos de Final y su siguiente rival será la Selección de Suiza, quien es dirigida por Jaime Flores, más conocido por ser hermano de la capitana de la Selección Mexicana Femenil Diana Flores.

El Tricolor intentará mantener el paso perfecto rumbo a la calificación a los Juegos Olímpicos 2028 en Tochito Bandera, y para eso deberá derrotar a la Suiza de Jaime Flores, familiar de la quarterback mexicana, Diana Flores, al ser parte del staff de coacheo del próximo rival del equipo mexicano varonil.

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Dicho enfrentamiento tiene un valor especial porque, tanto Diana Flores como su hermano Jaime Flores, han destacado enormemente en el Flag Football internacional y cada uno busca un lugar para las próximas Olimpiadas celebradas en Los Ángeles 2028.

Cabe recordar que la Selección Mexicana Varonil ya antes disputó un duelo en Tocho Bandera contra la Suiza de Jaime Flores: en la versión anterior del Campeonato Mundial de la disciplina, donde el Tri sufrió la derrota, 41-35, lo que para esta edición genera sed de revancha en los jugadores mexicanos.

La Selección Mexicana Varonil ocupa la tercera posición del ranking
La Selección Mexicana Varonil ocupa la tercera posición del ranking (X / Comité Olímpico Mexicano )

La Selección Nacional Masculina ocupa la tercera posición en el ranking mundial de Tocho Bandera, está detrás de los Estados Unidos y Austria. En el conjunto mexicano figura el pasador Diego Pérez Arvizu y los receptores: Luis Alberto Villegas, Guillermo Villalobos y Cristopher Cardona.

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Por otro lado. la Selección de Suiza con Jaime Flores en sus filas es sexto de la clasificación mundial.

¿A qué hora ver el partido de 4tos de Final en México?

La Selección Varonil debutó con el pie derecho a Alemania. (Olimpismo Mexicano)
La Selección Varonil debutó con el pie derecho a Alemania. (Olimpismo Mexicano)

El encuentro de la Selección Mexicana ante su homóloga Suiza está programado para este viernes 14 de agosto a las 06:15 a.m. (tiempo del centro de la República Mexicana). El objetivo es ganar para mantener el sueño de competir en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Diana Flores lidera par de triunfos de la Selección Femenil

El Tri Femenil es la favorita para calificar a Juegos Olímpicos
El Tri Femenil es la favorita para calificar a Juegos Olímpicos (X / Olimpismo Mexicano )

Por otro lado, la Selección Nacional Femenina brilló en el día uno de actividades del Campeonato Mundial de Flag Football, tras superar a las representaciones de Alemania y Eslovenia, con marcadores de 38-14 y 53-24 respectivamente.

Para el siguiente día de celebraciones, la Selección Nacional de Mujeres tendrá una cita con el selectivo italiano femenino a las 3:45 a.m. (tiempo del centro de México). A diferencia de los hombres, el Tri Femenil es la número 1 en el ranking global.

La Selección Mexicana Femenil alcanzó la cima de la clasificación tras ganar la medalla de oro en los World Games 2025 y el Campeonato Panamericano en el mismo año, superando al grupo de los Estados Unidos en el ranking de la Federación Internacional de Futbol Americano (IFAF).

Ranking Mundial Varonil de Flag Football

El equipo azteca mantiene buen paso en la competencia internacional.
El equipo azteca mantiene buen paso en la competencia internacional. (TW Olimpismo Mexicano)
  • 1.- Estados Unidos / 7915 puntos
  • 2.- Austria / 7109 puntos
  • 3.- México / 6871 puntos
  • 4.- Italia / 6248 puntos
  • 5.- Francia / 6121 puntos
  • 6.- Suiza / 5949 puntos
  • 7.- Japón / 5869 puntos
  • 8.- Australia / 5703 puntos
  • 9.- Israel / 5667 puntos
  • 10.- Canadá / 5628 puntos

Ranking Mundial Femenil de Flag Football

Después de una gran temporada, en la que México obtuvo la medalla de oro en los World Games en Chengdu, China, y un mes después reafirmó su supremacía en Panamá al coronarse campeón continental, el representativo nacional logró desbancar a Estados Unidos y consolidarse como la mejor del mundo.
Ocupan el primer lugar en el Ranking Mundial. Crédito: Instagram: Federación Mexicana de Fútbol Americano
  • 1.- México / 10987 puntos
  • 2.- Estados Unidos / 10817 puntos
  • 3.- Gran Bretaña / 8879 puntos
  • 4.- Canadá / 8870 puntos
  • 5.- Japón / 8643 puntos
  • 6.- Austria / 8575 puntos
  • 7.- España / 6619 puntos
  • 8.- Italia / 6606 puntos
  • 9.- Alemania / 6000 puntos
  • 10.- Australia / 5818 puntos

¿Cuántos equipos califican a los Juegos Olímpicos?

El alemán Malik Al-Kahlout corre con el balón durante el partido masculino del Campeonato Mundial de Flag Football ante México, (Foto AP/Martin Meissner)
El alemán Malik Al-Kahlout corre con el balón durante el partido masculino del Campeonato Mundial de Flag Football ante México, (Foto AP/Martin Meissner)

En el Campeonato del Mundo de Flag Football 2026 se reparten dos plazas olímpicas tanto para la rama femenil como la varonil. Decir que Estados Unidos ya tiene su lugar asegurado por ser el país anfitrión en ambas categorías.

En total, seis equipos varoniles y seis femeniles participarán en el torneo de Tochito Bandera en Los Ángeles 2028. Los tres boletos restantes para cada género se definirán en torneos clasificatorios de los Olympic Q-Series en aquel año.

  • 1 lugar para Estados Unidos (anfitrión).
  • 2 lugares para los mejores equipos del Mundial 2026 (excluyendo a Estados Unidos).
  • 3 lugares en las Olympic Q-Series.

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