“Sí existe, no le hagan caso a Paty Navidad”: el consejo de platanito sobre COVID-19

El comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como “Platanito” habló sobre su recuperación luego de haber contraído COVID-19 y sobre las secuelas que la enfermedad le ha dejado, esto después de ser contagiado por dos de sus colaboradores quienes se han recuperado satisfactoriamente.

Fue en una entrevista para el programa de espectáculos Sale el Sol, que el payaso afirmó que luego de que dos de sus colaboradores se hicieron las pruebas para detectar la enfermedad, Platanito decidió hacer lo mismo, pero un día después le confirmaron que había dado positivo por lo que decidió ir al hospital pues comenzaba a sentir los malestares. Se mantuvo ahí por 15 días, tiempo que dura la incubación del COVID-19.

Los 15 días fueron espantosos, pero cuatro días fueron terribles y yo pensé que no la libraba. No podía ni caminar, era impresionante ir al baño. Me cansaba, me agotaba. Tu cuerpo está trabajando tanto que parece que estás haciendo ejercicio todo el tiempo entonces todo el tiempo estás muy cansado, muy agotado

Y es que durante los 15 días que dura la enfermedad, sintió unos dolores “terribles” en las articulaciones y malestar general, sobre todo los últimos cinco días. El comediante también dijo que afortunadamente nadie de su familia resultó contagiado gracias y que sólo fue él quien presentó síntomas:

Me voy a hacer el examen y, al otro día, salgo positivo. Entonces dije: ‘Bendito Dios que me salí del show’. No hay más infectados en el trabajo ni en mi casa. NI mi mujer ni la familia ni la muchacha que nos ayuda en casa. Bendito Dios me dieron de alta, aunque no significa que esté al 100 por ciento, sigo con algunos dolores de cabeza y cansancio, sobre todo el cansancio

El actor refirió que todavía tiene muchas secuelas del virus, entre ellas el cansancio crónico, característico de la enfermedad y algunos dolores de cabeza, además de que dijo que en ocasiones todavía presenta agotamiento para hablar y siente que no puede respirar. Sin embargo, el comediante, fiel a su naturaleza, lo tomó con mucho humor y dijo: “Ya me tocó y sí existe, no le hagan caso a Paty Navidad".

Otro de los aspectos que retomó Sergio Verduzco fue que tuvo que vender diversas cosas personales, entre los que destacan algunos relojes de marca, esto con el fin de apoyar a sus empleados y compañeros de trabajo pues debido a la parálisis a las que se tuvo que enfrentar toda la industria de los medios artísticos. Platanito afirmó que este problema le ha enseñado a valorar más otras cosas que lo puramente material:

Tengo algunas cosas de valor que ya no uso y que no voy a volver a usar, porque esto también deja mucho aprendizaje, que a veces las cosas materiales no son nada importantes. Entonces me empecé a deshacer de relojes y pues imagínate ahorita con la inseguridad que hay ahorita en el país, para salir con un reloj de marca de esos finos pues mejor los vendí y con esa lana pues la repartí con eso ya podemos llevar un poco de comida para nuestras familias y para tratar de llevar la vida

