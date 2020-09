“Se fueron tomados de la mano”, Ricardo Franco contó la triste historia sobre la muerte de sus padres

Ricardo Franco se encuentra en un momento de crisis, pues a pocos días de haber anunciado la muerte de su padre, Felipe Franco, el actor de la telenovela “Sin miedo a la verdad” tiene que pasar otro trago amargo ya que este viernes anunció el fallecimiento de su madre, Sofía Sierra, a través de una publicación en su perfil de Instagram.

Los fallecimientos ocurrieron con casi dos semanas de diferencia. La madre del actor se encontraba hospitalizada desde el 5 de septiembre, en un estado delicado de salud ya que padecía diabetes y además estaba recibiendo una hemodiálisis. Era cuidada por Franco, quien se encontraba muy cerca de ella luego del fallecimiento de su padre y se mantenía muy activo en las redes sociales para informar de los cambios de salud que tenía su madre. Así fueron las palabras que Franco le dedicó a su mamá:

Unos días antes, el actor también colocó una foto en la que aparecían sus padres a su lado durante un festejo. En esa foto, Ricardo le dedicó unas palabras a su padre, quien falleció el siete de septiembre y a quien le dedicó este emotivo mensaje:

Hoy me toca cargarte en mis brazos como tú a mí de bebé. Algún día nos volveremos a ver papá, si la vida me dio este regalo de cumpleaños, bienvenido. Es aprendizaje, por favor guía mi camino desde el cielo. Te amo Felipe Franco, QEPD. Siempre te llevaré en mi alma y mi ser

Y es que para Ricardo Franco todo cambió de la noche a la mañana ya que fue justo a inicios de septiembre que el actor festejaba en un resort de lujo en Los Cabos su cumpleaños número 40.

Poco después del fallecimiento de su padre, la condición de salud de su madre comenzó a empeorar y a tal grado de que tuvo que ser intubada, desgraciadamente no pudo sobrevivir al tratamiento. El actor dio a conocer que tanto su padre como su madre fueron cremados. También compartió una publicación luego de recibir los restos de ambos. En la imagen se pude observar a Ricardo cargando las urnas, también les dedicó la siguiente publicación:

Me despido con mucha fortaleza y demasiado orgulloso de tener unos padres como ustedes. Ahora están juntos; ayer te despediste de mi mamá, vi tu alma en mi casa, sé que están juntos mis amores. Se fueron tomados de la mano y mi papá como siempre ahí́ te estaba esperando a que te fueras con él. Hoy afronto su partida de la manera más hermosa con la que ustedes me enseñaron y es la de amar, de ser bueno y sobre todo siempre creer en Dios, tener fe y ser fuerte... Solo nosotros sabemos cómo se siente esta despedida, no les digo adiós, les digo hasta pronto mis viejos hermosos. Siempre en mi alma y en cada parte de mi ser. Descansen en paz