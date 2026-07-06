Petro insinuó que salida del general Jorge Mora del Ejército habría sido por corrupción: así reaccionó a su nombramiento como ministro de Defensa

El presidente Gustavo Petro causó polémica por sus fuertes señalamientos contra el designado ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora - crédito REUTERS - @generalmora11/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, generó controversia en la tarde del lunes 6 de julio de 2026 al insinuar que la salida del general (r) Jorge Eduardo Mora López del Ejército Nacional habría obedecido a actos de corrupción y cuestionó abiertamente el manejo de recursos dentro de la institución castrense durante su estancia, lo que le valió fuertes críticas de los sectores aliados al nuevo Gobierno.

En una declaración difundida a través de sus redes sociales, el jefe de Estado arremetió contra el ex alto oficial, que fue escogido por el mandatario electo Abelardo de la Espriella como su ministro de Defensa, cargo del que tomará posesión el próximo 7 de agosto con la transmisión de mando a la nueva administración. Aunque no presentó mayores pruebas de sus afirmaciones, el gobernante desató una fuerte controversia.

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“Todo oficial que haya sacado fue por algo que no tiene que ver con la política. O por datos de corrupción o datos de violación de derechos humanos”, afirmó el mandatario en su perfil de X, en el que acompañó su mensaje con un gráfico sobre el incremento en el gasto de servicios públicos del Ejército; en el que aparecen valores por concepto de aseo del 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, con un supuesto incremento.

Con este mensaje en la red social X, el presidente saliente Gustavo Petro cuestionó designación del nuevo ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora - crédito @petrogustavo/X

“Aquí dejo este cuadro que envío a la Fiscalía para que inicie acción penal sobre el incremento exponencial en el gasto de servicios públicos que hace el ejército. No son datos coherentes y abren sospecha sobre corrupción”, expresó el primer mandatario, que alimentó sus señalamientos solo con esta imagen y, en consecuencia, expuso al designado ministro a los señalamientos de los sectores afines al actual Gobierno.

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La reacción de Petro surgió en respuesta a las palabras de agradecimiento de Mora López a De la Espriella por su designación. Con su mensaje, remarcó que los cambios en la cúpula militar desde el inicio de su Gobierno no obedecen a motivaciones políticas, teniendo en cuenta que estuvo hasta mediados del 2022, cuando llegó el jefe de Estado al poder e hizo una purga de 22 generales de la Policía y 20 del Ejército.

Nuevo ministro de Defensa agradeció designación de Abelardo de la Espriella

Antes de los fuertes señalamientos de Petro, el mayor general (r) Jorge Mora agradeció de manera pública al presidente electo De la Espriella por la confianza depositada. “Recibo esta designación con el honor y la humildad de quien lleva tres generaciones familiares de servicio a la patria en la sangre. Mis venas son camufladas y mi compromiso con usted y con Colombia es inquebrantable", afirmó el ex alto oficial.

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Con este mensaje en X, el designado ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, agradeció por el nombramiento al presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @generalmora11/X

Y agregó que, bajo el liderazgo de De la Espriella como conductor político de la fuerza pública, asumirá el reto de “devolverles la moral combativa, la grandeza y las capacidades al sector defensa” necesarias para proteger a los colombianos. “Vamos a recuperar cada centímetro de nuestro territorio para que la seguridad sea el puente hacia el progreso social en la #PatriaMilagro”, remarcó Mora, que reemplazará a Pedro Sánchez.

Indicó que no tendrá tolerancia contra el crimen y la corrupción en la entidad y está listo para demostrar “lealtad total” a la Constitución. “¡Honor y Gloria a nuestros Héroes de la Patria! ¡Firmes por la Patria!”, escribió Mora López en su perfil de X, que se había convertido en un espacio en el que daba a conocer sus posturas sobre orden público y el estado actual de las Fuerzas Militares; además de proselitismo.

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El general (r) Jorge Mora hizo parte del grupo de exoficiales que apoyó la candidatura de Abelardo de la Espriella - crédito @generaljorgemora/Instagram

Es válido destacar que el general (r) enfrentó en el pasado un proceso judicial por presunto desvío de viáticos dentro de la División de Fuerzas Especiales del Ejército. La investigación, tramitada por la justicia penal militar y la jurisdicción ordinaria, concluyó que el general no tuvo responsabilidad directa en los hechos, y determinó que “el verdadero responsable del fraude fue un capitán subalterno” y declaró su inocencia.

Antes de su retiro, Mora López ocupó cargos estratégicos dentro de las Fuerzas Militares, pues se desempeñó como director del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia, área encargada de la recopilación de información estratégica y la seguridad de las fuerzas armadas; y lideró el Departamento Estratégico Conjunto contra Amenazas Transnacionales, al coordinar la estructuración de planes de defensa.

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