Odalys Ramírez reveló los problemas de Mauricio Clark con las drogas en Primero Noticias

La conductora Odalys Ramírez reveló como fue trabajar con el conductor Mauricio Clark con quien trabajó dando las noticias relacionadas con el ámbito del espectáculo para Televisa. Y es que la conductora reveló cómo se dio su relación con la televisora de San Ángel y como cambió la amistad que tenía con su amigo y compañero, así lo reveló a la periodista Mara Patricia Castañeda en su canal de Youtube.

Odalys comenzó su carrera en la televisión de la mano de TV Azteca, en donde llegó a participar con Daniel Bisogno e Ingrid Coronado para la emisión de Venga La Alegría. Poco después hizo un cambio de trabajo y se fue a Televisa para participar en el canal Telehit, donde igualmente se dedicaba al ámbito de los espectáculos y la música, sin embargo, en ese momento recibió una llamada de Carlos Loret de Mola, quien le ofreció manejar el contenido de espectáculos en su espacio matutino. Ella lo rechazó:

Recuerdo que mientras estaba en una sesión de fotos en Telehit, me marcó Loret y me dijo ‘Oye fíjate que te quiero para los espectáculos pero yo necesito que esta sea tu prioridad’ y yo así de 'Hola, buenas tardes. ¿Oye pero a qué hora me tengo que levantar? ' y que me dice ‘Yo no sé pero tienes que estar a las 5:50 aquí ya lista’ . Imagínate, se lo dicen a una chava de 19 años que me la pasaba bomba en Telehit y cuyo programa empezaba a las 2:30 de la tarde, media hora todos los días y que me la pasaba de concierto en concierto, pues le dije ‘Ah pues gracias pero no, ahora no, es que no, pero muchas gracias y que le cuelgo’ Y así renuncié al espacio sólo por estar en el reven.