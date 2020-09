“Gracias a Dios no está tan mal”: Andrea Legarreta mostró el avance de la neumonía en sus pulmones

(Foto: Instagram de Andrea Legarreta)

La conductora Andrea Legarreta mostró la progresión de la neumonía en sus pulmones, luego de que ayer fue hospitalizada como medida preventiva en su tratamiento de COVID-19.

La famosa presentadora mexicana anunció el pasado lunes que contrajo coronavirus, al igual que su esposo, el cantante Erik Rubín, y sus hijas Mia y Nina.

“Al ver la palabra ‘positivo’ en TUS propios análisis, te asustas (obvio) y te cuestionas y regresas a TODAS esas preguntas. Incluso te sientes mal (aparte de físicamente) porque te cuestionas si quizás no te cuidaste lo suficiente. Como si contagiarte fuera un delito”, escribió Legarreta en su cuenta de Instagram.

Aunque a lo largo de la semana se había mantenido un poco ausente de los reflectores, ayer alarmó a sus seguidores al informar que había sido internada.

(Foto: Instagram de Andrea Legarreta)

A través de un video explicó que su estado de salud no es grave, pero sus médicos prefirieron hospitalizarla por unos días antes de que la neumonía que padece se complique.

Esta mañana continuó bajo el cuidado de los especialistas y le realizaron unas tomografías para determinar cómo reacciona su cuerpo ante el avance del coronavirus.

Andrea Legarreta no dudó en compartir el resultado de estos análisis en sus historias de Instagram, donde explicó cómo es el rastro de la enfermedad en su cuerpo.

“Así se ven mis pulmones... las manchitas blancas son señal de neumonía... Gracias a Dios no está tan mal y saldremos pronto de ésta”, escribió en la fotografía de sus órganos respiratorios.

En las placas se pueden ver los pulmones de Legarreta por delante y por detrás, donde efectivamente no hay un gran avance del padecimiento, afortunadamente.

Demostró que ella no pierde la fe y las ganas de vivir, ya que también publicó una imagen con una frase motivacional: “Pronto te vas a sentir normal otra vez, sin darte cuenta vas a volver a ser tú, pero mucho más fuerte”.

El video que Andrea Legarreta publicó sobre su traslado al hospital preocupó a todos su seguidores. En las imágenes se le vio dentro de la cápsula médica, utilizada para evitar que los pacientes positivos contagien al personal sanitario o a otras personas.

Además publicó un clip para explicar las razones de su hospitalización: “Me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno, no tengo nada grave, estoy bien… Estaré un par de días y me iré a curar a casa”.

Añadió que el resto de su familia también está bien y no tienen muchos malestares de coronavirus, más que algunos síntomas característicos de la enfermedad.

“Estamos muy bien. Mi familia está muy bien. Nina perdió un poquito el olfato y el gusto. Mía se siente también bien: ha tenido cansancio y dolor de cuerpo, pero hoy se siente mucho mejor. Erik también ha tenido cansancio y dolor de cuerpo. Son quienes la han pasado mejor. En mi caso, estoy bien, positiva, con buena actitud. Pero me llego a sofocar un poquitito”, explicó en la grabación de algunos minutos, publicada en su cuenta de Instagram.

El resultado positivo de Andrea Legarreta también preocupó a sus compañeros en el programa matutino de Televisa, Hoy, quienes se practicaron la prueba para descartar el contagio.

Galilea Montijo, otra de las presentadoras de la emisión, resaltó hace unos días que no se explica cómo se infectó su compañera y amiga.

“(Es) La que más se cuida, yo creo, porque era la que (siempre decía) ‘no me toques’, cuidándonos, por supuesto, de ‘¡acuérdate!’. Legarreta tiene esta parte de mamá, donde siempre nos está cuidando y nosotros a ella, por supuesto, pero esto es así, siempre digo que es como una ruleta rusa…”, resaltó sobre la enfermedad que ahora padece una de las conductoras titulares de Hoy.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Andrea Legarreta fue hospitalizada tras revelar que tenía COVID-19

“Era la que más se cuidaba”: Galilea Montijo habló del contagio de COVID-19 de Andrea Legarreta y el “tristísimo” ambiente en Televisa

“Fueron al cine y ahí se contagiaron”: Andrea Legarreta confesó a Alan Tacher dónde cree que contrajo COVID-19