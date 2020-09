“Sigue luchando”: Andrea Legarreta y el mensaje en medio de su hospitalización por COVID-19

Andrea Legarreta empezó con síntomas de resfriado pero resultó que tenía COVID-19 (IG: andrealegarreta)

Si bien Andrea Legarreta se mostró muy abierta al hablar de su contagio de COVID-19 y algunas complicaciones de salud que la llevaron al hospital, en las últimas horas ha optado por permanecer en silencio en sus redes sociales.

El sábado aún publicó en Instagram una imagen de cómo estaban afectados sus pulmones por la neumonía que le provocó el coronavirus.

Un día antes había compartido un video en donde contó algunos detalles del porqué fue a dar al hospital.

(Foto: Instagram de Andrea Legarreta)

“Están viendo cómo se desarrolla esta neumonía, me están dando los medicamentos vía intravenosa. No tengo oxígeno. Me siento bien, estoy positiva”, comentó.

El último post de Andrea es una imagen con afirmaciones positivas.

“Sigue luchando, sigue orando, sigue confiando, sigue creyendo. Dios hará el resto”, se leía en el mensaje que la conductora de Hoy acompañó con el hashtag #MásFeMenosMiedo.

Dicha publicación recibió varios mensajes por parte de compañeros de Legarreta no sólo de “Hoy” sino del mundo de la televisión en México en general.

Juan José Origel comentó su post, pero no obtuvo respuesta de Legarreta

Juan José “Pepillo” Origel le preguntó cómo está, mientras que Maribel Guardia le comentó “Dios no nos desampara, que te guarde en la palma de su mano”. También Rossana Nájera, Lisset, Martha Carrillo y Yanet García reaccionaron a la publicación de Legarreta enviándole amor y los mejores deseos, pero hasta ahora la presentadora de Televisa no ha respondido a los mensajes de sus compañeras.

Al dar a conocer su hospitalización, Legarreta informó que estaría un par de días en observación, así que este domingo podría ser dada de alta.

En aquel video con detalles sobre su salud comentó que al notar que se sofocaba subiendo escaleras y hablando mucho decidió acudir al hospital, donde le fue diagnosticada neumonía.

Los médicos le recomendaron que permaneciera en observación y por ello se encontraba en el hospital.

Legarreta ya había contado en "Hoy" algunos detalles de su salud

Legarreta mostró un actitud muy positiva y confió en que pronto estará de regreso en su casa.

“Este video lo estoy haciendo con mucho cariño para todas las personas que nos han contactado, preguntando cómo hemos estado de salud. Estamos muy bien. Mi familia está muy bien. Nina perdió un poquito el olfato y el gusto. Mía se siente también bien: ha tenido cansancio y dolor de cuerpo, pero hoy se siente mucho mejor. Erik también ha tenido cansancio y dolor de cuerpo. Son quienes la han pasado mejor. En mi caso, estoy bien, positiva, con buena actitud. Pero me llego a sofocar un poquitito”

El lugar de contagio

En aquel video Legarreta aprovechó para aclarar que nunca dijo haberse contagiado en el cine.

Y es que la semana pasada el conductor Alan Tacher comentó que había hablado con ella y que Legarreta confesó que en una visita al cine en familia contrajo el virus.

Hace unos días mostró cómo había regresado al cine en compañía de su familia (Captura programa Hoy)

“Nunca le he afirmado a nadie en dónde nos contagiamos, yo nunca he afirmado, dicen que fue en el cine. La verdad es que de los lugares donde más nos hemos sentidos seguros es el cine ... aquí no se trata de ver dónde fue ... de pronto la gente te quiere hacer sentir culpable como si fuera un delito. Me contagié, cómo fue, no sé si recibiendo un paquete, recibiendo comida a domicilio”, señaló.

“He tratado de ser lo suficientemente responssable desde el día uno, pero sucedió y la verdad es que estoy bien y estamos bien. No hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando. No la estoy pasando tan mal”.

