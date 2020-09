Irina Baeva se separa de Gabriel Soto, pero el amor sigue

Irina Baeva vivirá en Estados Unidos y Gabriel Soto permanecerá en México (IG: irinabaeva)

Una nueva prueba en el romance de Gabriel Soto e Irina Baeva está por comenzar, ya que los actores se separarán por motivos de crecimiento laboral y tendrán que continuar con su relación a distancia.

En una entrevista para la revista ¡Hola!, Irina reveló que el próximo 20 de septiembre se mudará a Nueva York por un tiempo para mejorar su inglés, tomar talleres de actuación y analizar proyectos de trabajo en ese país.

Por su parte, Gabriel Soto seguirá en México porque el próximo lunes iniciará las grabaciones de su nueva telenovela, Te acuerdas de mí, en la que compartirá créditos con Fátima Molina.

“Irina ha confirmado a ¡HOLA! estar muy ilusionada por esta nueva etapa en la que cumplirá con un sueño que tenía desde hace tiempo, aunque por supuesto, espera reencontrarse pronto con Gabriel en cuanto sus respectivas agendas se los permitan”, indicó la revista. Lo que no se informó es cuánto tiempo permanecerá la actriz en Estados Unidos.

Irina Baeva desea cumplir un sueño viajando a Nueva York (IG: irinabaeva)

Amor a prueba de todo

No es la primera ocasión que la famosa pareja toma distancia. Debido a la epidemia de coronavirus estuvieron alejados unas semanas, pues Gabriel se encontraba en Acapulco con sus hijas.

Finalmente se reencontraron en el puerto, donde Soto tiene una casa y comenzaron a compartir en sus redes sociales fotografías dando cuenta de lo enamorados que están.

De hecho apenas a finales de agosto ambos compartieron imágenes del recuerdo, en donde se expresaron su amor.

Hace unos días Gabriel Soto subió esta foto del recuerdo junto a Irina (IG: gabrielsoto)

Irina recordó un viaje a Machu Picchu, mientras que Gabriel subió una antigua foto de su visita a las Islas vírgenes británicas en la que posaron besándose en la boca.

También Gabriel compartió apenas este miércoles una historia de Irina en donde hablaba de su presencia en el programa Hoy.

Irina fue la invitada de este jueves, pero no sin cierta polémica.

Y es que después de la presencia de Livia Brito, la participación de Irina tampoco fue bien vista.

Algunos espectadores del programa se preguntaron si se trataba de la semana de las “tóxicas”, pues ambas han estado en el ojo del huracán; Livia por su agresión a un fotógrafo e Irina por su romance con Gabriel, ya se que le ha culpado de ser la “villana” de la historia y causar la ruptura de Soto con Geraldine Bazán.

Pasaron juntos la cuarentena y ambos se mostraron muy enamorados en redes sociales

Pese a las turbulencias en su relación, Irina y Soto han mostrado lo sólido de su amor.

En una entrevista el pasado julio con TvyNovelas, Irina reconoció que estaba disfrutando mucho pasar la cuarentena con Gabriel.

“Pasar 24 horas juntos durante toda la semana es algo muy padre, porque nosotros, por cuestión de trabajo, muchas veces ni siquiera podemos coincidir. Incluso cuando grabamos Soltero con hijas él lo hacía en una locación y yo en otra, pero pasar todo este tiempo juntos nos hace ver si esto realmente funciona o no. Nosotros nunca nos hartamos del otro; al contrario, disfrutamos este tiempo en pareja, por lo que estamos más unidos, definitivamente. Esto ha sido un paso más que fortalece la relación; poder estar tanto tiempo juntos nos hizo disfrutar de nuestra compañía”.

En lo que no se mostró tan decidida fue en el tema de una próxima boda con Gabriel. “Ese es un paso para el que nunca estamos preparados; cuando llega, simplemente te avientas y ya. Realmente no sé, que la vida nos sorprenda. No es algo que se descarta, pero ya sucederá en el momento en el que tenga que suceder”.

