Gabriel Soto descartó boda o tener hijos con Irina Baeva

Irina Baeva y Gabriel Soto aún no están listos para el matrimonio (Instagram: gabrielsoto)

Gabriel Soto e Irina Baeva han demostrado su amor en su relación a lo largo de dos años y siempre presumen su admiración el uno por el otro. Sin embargo, esto no significa que estén listos para dar el siguiente paso, al menos no por el momento.

Soto explicó durante una entrevista con Alejandra Espinoza en “El break de las 7” que por ahora no hay ningún plan de boda entre él y la actriz de origen ruso, aunque no descartó que más adelante esto pueda suceder.

“No hay que decir de este agua no beberé, estoy feliz con mi pareja, estoy sumamente enamorado y quién sabe, a ver qué pasa en un futuro”, dijo el intérprete de 45 años.

Durante la entrevista, el actor también agregó que la pareja aún no busca tener hijos, pero debido a que él ya tiene dos hijas con la actriz Geraldine Bazán, no tendría más de otro pequeño con Baeva.

Ambos han dicho que les gustaría tener un hijo juntos (IG: irinabaeva)

“Si se llegase a dar la situación me echaría uno más, ya más de uno, no. Ya tengo a mis dos hijas, Elissa y Miranda que son mis princesas, las amo con todo mi corazón, me desvivo por ellas. Si la vida me pone enfrente tener uno más a lo mejor me la echo”, explicó.

Parece ser que tanto él como su novia se encuentran en el mismo espacio mental, ya que en la edición de junio de la revista ¡Hola! Baeva compartió su postura acerca de un posible compromiso.

“El compromiso está de corazón, está en el amor que nos tenemos y nos damos día a día, en la confianza, en el respeto y en el apoyo. Lo que podemos decir es que no descartamos la posibilidad”, explicó la actriz.

En esta entrevista, ella misma aseguró que la llegada de hijos no es una situación a la que estén cerrados por completo, pero admitió que quiere dejar que la vida tome su curso y que lo que tenga que pasar, pasará.

Soto compartió su admiración por Irina Baeva (IG: irinabaeva)

“Cada cosa a su tiempo. No descartamos ninguna posibilidad, pero vamos a dejar que la vida fluya, que nos sorprenda. En el momento en el que tenga que llegar, estoy segura de que el universo elegirá el momento perfecto para que eso sea realidad”, contó.

En la entrevista para el programa de Univisión Soto compartió su admiración por la actriz, pues sabe que es una persona con una determinación incansables e incluso los profesores de la escuela en donde estudió la ponen como un ejemplo a seguir.

“Lo que yo le admiro a ella es, sin duda alguna es una mujer hermosísima, es bellísima, pero sobre todo es una mujer con un coraje, unos pantalones y una determinación impresionante”, agregó.

La pareja ha pasado una gran parte de la cuarentena en Acapulco y han disfrutado mucho su tiempo juntos y, a pesar de los comentarios negativos y las comparaciones que le han hecho a Baeva con Karla Panini, ellos tratan de ignorar esta situación y enfocarse en su relación, e incluso esto les ha ayudado.

“Todo es miel sobre hojuelas Ale, todo es bonito. El presente es lo que importa, estamos super unidos, estamos super bien. Toda esa gente que nos tiró tanto hate lo único que hizo es que nos hizo más fuertes, nos unió más, estamos mejor que nunca, y estamos más enamorados que nunca”, aseguró.

