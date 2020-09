“Te encanta el circo”: así tundieron a Magda Rodríguez por invitar a Livia Brito a “Hoy”

Magda Rodríguez compartió una foto junto a Livia Brito que se llenó de críticas (IG: magdaproducer)

La presencia de Livia Brito en el programa Hoy no fue bien recibida por su público y la productora Magda Rodríguez recibió decenas de comentarios negativos por invitar a la actriz cubana envuelta en un escándalo por agredir a un fotógrafo y, supuestamente, haber hablado mal de los mexicanos.

Fue este martes cuando Livia apareció como invitada en la emisión matutina de Televisa, en lugar de Andrea Legarreta, quien se encuentra ausente del programa por su contagio de COVID-19.

Pero la presencia de la cubana no fue bien vista y las redes de Hoy de inmediato se llenaron de comentarios negativos, incluso algunos pidiendo que se vaya de México.

Incluso en fotos en las que no aparecía Livia se publicaron comentarios contra ella.

Este post recibió más de 500 comentarios, la mayoría negativos

Horas después del revuelo causado por la presencia de Brito, Magda Rodríguez publicó una foto junto a la actriz en su cuenta de Instagram, y de nueva cuenta se hicieron presentes las críticas.

“¡Fuera! Se nota Magda que no te importa lo que piensa el público ¡ella no es querida en México!”, “No me gustó tu invitada, se expresa muy mal de los mexicanos”, “Que se vaya de México”, “Extranjera mal agradecida”, “Magda, siempre te gusta poner basura en la TV”, “¿Ella no es la que su novio golpeó a un hombre?”, “Qué falta de respeto al público mexicano que es para el que trabajas Magda. La sra pegalona y que además habla mal de México. Fuera, invita gente que aporte algo”, “Ay Magda te encanta el circo, sabes que esa tipa ahorita está en el ojo del huracán”, se leía entre los más de 300 comentarios que recibió la publicación de la productora.

Algunos de los comentarios que recibió Magda

Se trató del mismo tono en los mensajes que aparecieron horas antes en la cuenta de Instagram de Hoy.

“No me gusta su invitada, ¿que no es la que hablo mal de Mexico?”, “Que se vaya de México. Gente así no necesitamos”, “la que no quiere a los mexicanitos”, “No puede ser ¡Qué mal invitada la de hoy!”, “No entiendo qué hace ella ahí si dijo que odiaba a México y a los mexicanos”, “Mujer golpeadora, no la queremos en México, que se largue”, se leía en los mensajes.

Y es que el público no ha olvidado el escándalo de Livia en el que involucró a los mexicanos.

Más comentarios negativos en Instagram

El pasado julio agredió al fotógrafo Ernesto Zepeda en Cancún, quien levantó una demanda contra ella.

Se dijo que en medio del ataque Livia comentó que estaba “harta” de los mexicanos.

En un principio Livia negó por completo el ataque, pero ante el peso de las evidencias y la investigación que ya se realizaba por parte de las autoridades, semanas después publicó un video en su cuenta de Instagram para disculparse.

Aseguró que sintió que estaba siendo fotografiada de una manera “invasiva” y por ello le pidió que borrara las imágenes.

Livia Brito reconoció que dio una cachetada al fotógrafo

“Al encontrarme con una negativa y el argumento de que por ser figura pública mi vida privada también lo era se produjo una discusión y reaccioné impulsivamente con una cachetada”.

También negó hablar hablado mal de los mexicanos. “Mi sentir ante México y lo que considero mi gente es de profundo agradecimiento, son parte de mi identidad y la de mi familia. Les debo toda mi carrera, solo tengo palabras de gratitud para mi país porque así lo considero, llevo más de 20 años en él, aquí crecí, aquí estudié, aquí me crié y me siento mexicana”.

Pero el escándalo ya había escalado a tal punto que el productor Juan Osorio decidió prescindir de sus servicios para la telenovela Qué le pasa a mi familia, donde Livia sería la protagonista.

Livia Brito ya no será la protagonista de la próxima telenovela de Juan Osorio (IG: liviabritopes/ juanosorio.oficial)

Aunque ella dijo que fue su decisión no aparecer en la producción, Osorio dio una versión distinta.

“Me reuní con ella, creo que el público tiene mucho que ver en esta decisión. Acostumbro a respetar el público, estoy en contra de la violencia y las expresiones no gratas, quiero mucho mi país, estoy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten al respeto a mi país”, explicó en declaraciones reproducidas por el programa Sale el Sol.

