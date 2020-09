“Que se vaya de México”: Livia Brito apareció como invitada en “Hoy” y se desataron despiadadas críticas

Al público de "Hoy" no le gustó la presencia de Livia Brito (IG: programahoy)

Una sorpresa resultó para el público del programa Hoy la presencia de la actriz cubana Livia Brito, quien enfrenta una polémica por haber agredido a un fotógrafo y, supuestamente, haberse expresado mal de los mexicanos.

La actriz se presentó la mañana de este martes como conductora invitada, justo ahora que se encuentra ausente Andrea Legarreta por su reciente contagio de COVID-19.

Livia se integró a las distintas dinámicas de la emisión matutina de Televisa, producida por Magda Rodríguez, pero en redes sociales se desataron las críticas en contra de ella.

En la cuenta de Instagram del programa se subió una foto de Livia y la mayoría de los 500 mensajes eran negativos.

“No me gusta su invitada, ¿que no es la que hablo mal de Mexico?”, “Que se vaya de México. Gente así no necesitamos”, “la que no quiere a los mexicanitos”, “No puede ser ¡Qué mal invitada la de hoy!”, “No entiendo qué hace ella ahí si dijo que odiaba a México y a los mexicanos”, “Mujer golpeadora, no la queremos en México, que se largue”, decían algunos de los comentarios.

Pero incluso en publicaciones en las que no aparecía Livia se hicieron presentes las críticsa.

"¡Hoy no los veré, no quiero ver a esa que se expresa tan mal de los mexicanos! “¡Soy mexicana y me caen mal las malagradecidas!”, decía uno de los comentarios a una foto de Pedro Prieto y Arturo Carmona.

Tampoco la cuenta de Twitter del programa se salvó de los comentarios.

“Qué triste que inviten a alguien no grato para los mexicanos”, “Invitar a una persona como Livia Brito es darse cuenta que a esta productora le vale gorro el pueblo mexicano”, se leía en esa red social.

Su escándalo

Desde principios de julio Livia se encuentra en medio de una polémica luego de que el fotógrafo Ernesto Zepeda la acusara de agresión en Cancún.

Se dijo que en medio del ataque Livia comentó que estaba “harta” de los mexicanos.

La actriz primero rechazó el señalamiento, pero días después publicó un video para aceptar el incidente y disculparse.

Aseguró que sintió que estaba siendo fotografiada de una manera “invasiva” y por ello le pidió que borrara las imágenes.

“Al encontrarme con una negativa y el argumento de que por ser figura pública mi vida privada también lo era se produjo una discusión y reaccioné impulsivamente con una cachetada”.

Aprovechó para asegurar que nunda dijo nada contra los mexicanos.

“Mi sentir ante México y lo que considero mi gente es de profundo agradecimiento, son parte de mi identidad y la de mi familia. Les debo toda mi carrera, solo tengo palabras de gratitud para mi país porque así lo considero, llevo más de 20 años en él, aquí crecí, aquí estudié, aquí me crié y me siento mexicana”.

La polémica entró en un nuevo capítulo cuando el político Juan del Rosal aseguró que Livia lo buscó para que la ayudara a borrar la evidencia de su caso.

Mientras tanto Juan Osorio la había seleccionado para protagonizar su telenovela Qué le pasa a mi familia, y aunque en un primer momento defendió su elección, finalmente dio marcha atrás ante la presión del público.

“Me reuní con ella, creo que el público tiene mucho que ver en esta decisión. Acostumbro a respetar el público, estoy en contra de la violencia y las expresiones no gratas, quiero mucho mi país, estoy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten al respeto a mi país”, explicó en declaraciones reproducidas por el programa Sale el Sol.

Pero en Instagram ella dio una versión distinta, atribuyéndose la decisión de haber abandonado el proyecto.

“Desde que terminé Médicos no quería tomar proyecto, decidí descansar un año, le agradecí a Juan por la oportunidad y acordamos trabajar más adelante. Todo el éxito para esta producción y su elenco”.

