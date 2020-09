Michael Rosenbaum de “Smallville” anunció que padece cáncer

Michael Rosenbaum interpretó al archienemigo de Superman en la serie "Smallville" (Foto: Twitter/mosene_)

Siguen llegando las malas noticias para quienes formaron parte del elenco de “Smallville”. Ahora se trata de Michael Rosenbaum, quien interpretó a Lex Luthor en el show, reveló que tiene cáncer de piel.

En la más reciente edición de su podcast “Inside of You with Michael Rosenbaum”, el actor decidió compartir las noticias con sus seguidores. Sin embargo explicó que no hay nada de qué preocuparse, pues todo está bajo control.

En el podcast que salió este martes y en el cual entrevistó al protagonista de “Supernatural”, Jensen Ackles, Rosenbaum confesó que no iba a decir nada al respecto, pero cambió de parecer.

“Pues no iba a decir nada, pero me levanté en la mañana y me dije a mi mismo: ‘Tienes que hablar al respecto’. Y pues siempre hablo de todo, soy muy abierto. Y tal vez es una buena idea porque podría ayudar a alguien. Y no estoy preocupado, quiero comenzar con que no se preocupen por mí, todo está bien”, comenzó a narrar el actor.

Rosenbaum se abrió ante los seguidores de su podcast (Foto: Twitter/_Alexis__Alexis)

“Me acaban de quitar un lunar hace dos semanas. Y lo que hago es no preocuparme por las cosas hasta que pasen. Así que no pensé mucho acerca de esto, ¿sabes? Ellos te dicen: ‘si no te llamamos, todo está bien’”

“Así que ayer Jess estaba en el patio conmigo y yo estaba en el teléfono y escuché un mensaje del Centro de Dermatología que decía: ‘Hola Michael ¿Podrías llamarnos cuando puedas?’ Y dije: ‘Oh, no’. Así que, para cortar la historia: me dijeron que tenía cáncer de piel”, explicó el actor de 48 años.

El actor confesó que al principio no se preocupó mucho ya que conoce historias de gente que en realidad han sufrido mucho con otros tipos de cáncer. No obstante, se dio cuenta que ha escuchado terribles anécdotas de gente con este tipo de enfermedad en la piel.

“Es extraño cuando alguien te dice que tiene cáncer, de cualquier tipo. Yo conozco a mucha gente con cáncer, mi buen amigo Preston ha batallado con la enfermedad y a eso lo considero como cáncer de verdad, porque ha ido a quimioterapia. Y dije: ‘Cáncer de piel. He escuchado muchas historias, y ves a gente y una chica que conozco, su papá se está muriendo de eso’”, expresó.

El actor compartió que quiere ayudar a la gente (Foto: Twitter/Foto_TV)

A pesar de esto, Rosenbaum expresó que los mismos doctores le instruyeron que no se preocupara ya que lo que él tenía era muy común y con un riesgo muy bajo. Pero, lo que sí desea al narrar lo sucedido es que la gente vaya a tiempo con los doctores, pues esto salva vidas.

“Creo que la razón por la que lo dije es porque si hay alguien allá afuera que está viendo algo en su cuerpo (el mío estaba en mi muslo), y dicen como: ‘No importa, todo está bien’. Si en realidad van al médico y lo detectan temprano, probablemente estarán bien, el 90% de las veces. Lo que quiero es que estén atentos. Un día vi mi muslo y lo vi, una semana después era el doble de tamaño”, añadió.

Rosenbaum dijo que hasta la tercera semana que el lunar creció, fue a revisarlo, pero debido a que los doctores no dieron un diagnóstico demasiado grave, se ha mantenido calmado. Por lo pronto, el actor tendrá un par de procedimientos más para asegurarse de que todo esté bien.

“Lo van a cortar un poco más profundo, me pondrán algunas suturas, revisarán el resto de mi cuerpo y será todo[...] Si ellos estuvieran preocupados, yo también diría: ‘rayos’. Pero no dijeron que era melanoma o algo horrible”, expresó en una voz tranquila.

