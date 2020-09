“Con Livia Brito, Hoy va a terminar de hundirse”: la advertencia de Alex Kaffie

Al público de "Hoy" no le gustó la presencia de Livia Brito (IG: programahoy)

El polémico periodista Alex Kaffie se unió a las voces críticas acerca de la presencia de la actriz Livia Brito en el programa Hoy.

Brito apareció como invitada este martes en el programa de Televisa, producido por Magda Rodríguez, en lugar de Andrea Legarreta, quien está contagiada de COVID-19.

Pero en las redes sociales de la emisión y de Magda se desataron despiadados comentarios en contra de la actriz cubana.

Y es que Livia enfrenta desde el pasado julio un fuerte escándalo por haber agredido en Cancún al fotógrafo Ernesto Zepeda.

Magda Rodríguez compartió una foto junto a Livia Brito que se llenó de críticas (IG: magdaproducer)

En medio del incidente, según Zepeda, Livia habría dicho que está “harta” de los mexicanos, lo que le dio una mala imagen ante el público, lo cual se reafirmó en las reacciones a su presencia en "Hoy.

Para Alex Kaffie, la invitación a Livia tampoco fue un paso acertado en la producción de Magda.

Este miércoles, en su columna de El Heraldo de México, Kaffie se refirió al asunto y a cómo podría perjudicar al rating del programa.

Alex Kaffie tampoco estuvo de acuerdo con la presencia de Livia en "Hoy"

“Con esa invitada, ¡Hoy va a terminar de hundirse!” , escribió como subtítulo.

“La presencia de Livia Brito en Hoy seguramente terminó de sepultar ese programa. Si de por sí el rating del matutino de Las Estrellas es preocupante (lleva días que no pasa de 4 puntos), ¡con la aparición de esa actriz seguro se fue a 0 (cero)! La asistencia de una señora tan repudiada y despreciada por sus actos de todos conocidos, ¡tan deleznables!, no le hizo ningún bien a Hoy”, señaló.

Al igual que el periodista, los seguidores del programa mostraron su total desacuerdo ante la presencia de Livia.

Algunos de los comentarios que recibió Magda

“¡Fuera! Se nota Magda que no te importa lo que piensa el público ¡ella no es querida en México!”, “No me gustó tu invitada, se expresa muy mal de los mexicanos”, “Que se vaya de México”, “Extranjera mal agradecida”, “Magda, siempre te gusta poner basura en la TV”, “¿Ella no es la que su novio golpeó a un hombre?”, “Qué falta de respeto al público mexicano que es para el que trabajas Magda. La sra pegalona y que además habla mal de México. Fuera, invita gente que aporte algo”, “Ay Magda te encanta el circo, sabes que esa tipa ahorita está en el ojo del huracán”, le comentaron a Magda en un post de Instagram en el cual compartió una foto con Livia.

Ya horas antes, en las redes de Hoy, los mensajes tampoco fueron positivos.

“No me gusta su invitada, ¿que no es la que hablo mal de Mexico?”, “Que se vaya de México. Gente así no necesitamos”, “la que no quiere a los mexicanitos”, “No puede ser ¡Qué mal invitada la de hoy!”, “No entiendo qué hace ella ahí si dijo que odiaba a México y a los mexicanos”, “Mujer golpeadora, no la queremos en México, que se largue”, se leía.

Más comentarios negativos en Instagram

Aunque Livia se disculpó por la agresión y aseguró que nunca habló mal de los mexicanos, aún sigue padeciendo los efectos del escándalo.

De hecho, el productor Juan Osorio decidió sacarla de su próxima telenovela, Qué le pasa a mi familia.

“Me reuní con ella, creo que el público tiene mucho que ver en esta decisión. Acostumbro a respetar el público, estoy en contra de la violencia y las expresiones no gratas, quiero mucho mi país, estoy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten al respeto a mi país”, explicó en declaraciones reproducidas por el programa Sale el Sol.

