La maldición de los tatuajes de los ex novios de Belinda

Christian Nodal, Lupillo y Criss Angel se hicieron tatuar un diseño relacionado con Belinda (Foto: Instagram@nodal/@crissangel/@lupilloriveraofficial)

Este lunes causó conmoción el hecho de que por la madrugada Christian Nodal se hizo tatuar elementos relacionados con su novia Belinda, pues en una especie de pacto amoroso, ambos personajes decidieron sellar su relación con tinta.

Belinda fue quien se tatuó las iniciales del intérprete de regional mexicano en un discreto tatuaje miniatura en su tobillo, donde dentro de un corazón rojo se hizo plasmar “CN”; en el pasado la cantante ya había declarado que en cuanto conociera al amor de su vida se tatuaría sus iniciales ahí, hecho que sucedió hasta esta madrugada causando sorpresa en sus fanáticos.

Fue así que el cantante originario de Caborca, Sonora, correspondió al gesto de su novia y no únicamente se tatuó su nombre cerca de una oreja, también hizo que le dibujaran los ojos y cejas de la intérprete en el pecho.

El intercambio de tatuajes entre Belinda y Christian Nodal (Video: Instagram)

Los tatuajes de Nodal hicieron recordar de inmediato a Lupillo Rivera, quien hizo que le dibujaran el rostro de la cantante en uno de sus brazos. Pero Christian y Lupillo no han sido los únicos involucrados con Belinda quienes se han hecho tatuar algo relacionado con la cantante, también el ilusionista Criss Angel, con quien “Beli” tuvo un affaire, llevó en su piel algo referente a su entonces novia.

Este “patrón de conducta” ha llamado la atención del público, entre quienes algunos aseguran que, una vez tatuados, los hombres perderán el amor de la artista, en una nueva “leyenda urbana” nombrada sarcásticamente como La maldición de los tataujes de Belinda.

No faltaron en las redes sociales quienes recordaran los anteriores noviazgos que ha tenido la joven artista de ascendencia española y crianza mexicana, especialmente aquel fugaz romance que sostuvo con el también intérprete Lupillo Rivera, quien ha mostrado en diversas ocasiones el cariño que siente por “Beli”.

La estrella tenía reservado un lugar en el tobillo para marcar las iniciales del hombre de su vida (Video: Instagram)

El año pasado, el hermano de la recordada “diva de la banda” reveló que por Belinda sintió un amor muy intenso que también surgió en el foro de televisión. “Yo conocí a Belinda en La Voz. Fue una mujer que amé locamente, que realmente quise. Honestamente la hubiera bajado el cielo y las estrellas. Nunca había amado a una mujer tanto. No tengo por qué rajarme”, declaró al programa Chisme no like. Además, dejó claro que siempre la protegerá y hablará bien de ella porque ‘es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida’.

Siempre la he protegido de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nunca voy a hablar mal de ella. Toda la vida la voy a proteger. Si yo me veo mal… la gente me ha dicho que yo andaba rogándole, pues está bien, yo le anduve rogando… si yo me veo como el enamorado y el despechado, el enamorado y despechado soy. Creo que eso hace un caballero, siempre protege a la muchacha

Para cuando dio dicha declaración, en octubre de 2019, su relación con Belinda ya había finalizado, pero el llamado “toro del corrido” lleva en la piel un recordatorio de la mujer que amó. El cantante se volvió tendencia cuando se difundió una fotografía en la cual se mostraba el rostro de una mujer tatuado en su brazo izquierdo; acorralado por los medios y con la confirmación de que sí habían tenido una relación, Lupillo afirmó que sí se trataba de la cara de Belinda y aseguró que no se quitaría el tatuaje.

Lupillo Rivera ha declarado que no se hará remover el tatuaje ni lo cubrirá con otro diseño (Foto: Archivo)

“No, no, no. Yo le prometí a ella y le di mi palabra de que no me iba a quitar el tatuaje que me hizo un muchacho en Las Vegas (…) Como dije, estábamos platicando de que sus fans tenían tatuajes de ella y me dijo ‘A que no te tatúas mi cara’ y yo le dije ‘Ah, cómo no. Mis amigos tienen a Marilyn Monroe y pues yo a Belinda’”, expresó a Ventaneando.

Con el nuevo tatuaje de Nodal, los usuarios de redes recordaron a Lupillo Rivera (Foto: Internet)

Pero Lupillo no es el único hombre en el que Belinda dejó una huella para recordar, pues el ilusionista estadounidense Criss Angel, con quien la cantante se relacionó entre 2016 y 2017, también se hizo un diseño en honor a ella.

El mago compartió que se tatuó la palabra “Beli” en el pectoral izquierdo, del lado del corazón, como un simbolismo de su amor por la intérprete de Boba niña nice. Luego de unos meses de aparente feliz relación, Criss aseguró en varios medios de comunicación que Belinda sólo había estado con él para promocionar un video musical y dando a entender un supuesto interés económico.

Criss Angel también se hizo tatuar el apócope de Belinda en un pectoral (Foto: Archivo)

“No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior, debí haberlo escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe de existir, mentir acerca de quién eres o de quién soy no lo vuelve verdadero. Esa elección me costó millones, lo cual enriqueció a la verdadera maestra del engaño”, expresó aludiendo a la cantante. Tras la polémica, Beli rechazó las declaraciones de su ex y no quiso hablar más del tema.

