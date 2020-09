Frida Sofía llamó “narcisista” a Ninel Conde y de paso atacó a Alejandra Guzmán: “Christian se la pasaba con mi madre en hoteles”

Frida Sofía habló fuerte en contra de Ninel Conde y recordó la polémica entre Alejandra Guzmán y Christian Estrada (IG: ifridag/ninelconde/laguzmanmx)

Luego de hacer comentarios fuertes en contra de Ninel Conde, la cantante Frida Sofía tuvo una furiosa respuesta a un comentario que la comparó con ella y de paso volvió a atacar a su madre, Alejandra Guzmán.

El conflicto entre Ninel y Frida empezó hace unos días, cuando se supo que el empresario colombiano Larry Ramos, el actual novio de Conde, también tuvo un romance con la hija de Guzmán.

Ninel aseguró que estaba al tanto de ese romance de Ramos y le dijo a Gustavo Adolfo Infante: “Yo a la señorita Frida Sofía ni la conozco, en mi vida la he visto nunca, pero si alguien que habla mal de su mamá qué puede esperar uno”.

Según el programa Suelta la Sopa, Ninel cree que su ex, Giovanni Medina, se unió a Frida Sofía para hacer un complot y afectar su romance con Larry.

Frida Sofía tuvo un romance hace años con Larry Ramos, el actual novio de Ninel Conde (IG: ifridag/ ninelconde)

Pero Frida rechazó por completo esa versión e incluso le aconsejó ir al psiquiatra.

“Ay Ninelita... ni te conozco ni me interesa tu vida. A mí simplemente me preguntaron si conocía Larry y respondí. Créeme, en mi vida he hablado o visto a tu ex y no quiero ser grosera, pero ya que dices que ‘qué se puede esperar de alguien que habla mal de su mamá’ yo te respondo ‘pues qué se puede esperar de una mujer en plena guerra por la custodia de su hijo mal nutrido, prioratiza (sic) andar defendiendo lo indefendible y queriendo tener otro hijo’. Y no de cualquiera.... creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra, bendiciones”.

La dura respuesta de Frida Sofía

El asunto escaló cuando Frida Sofía recibió un agresivo mensaje, que ella misma expuso en Instagram stories con todo y su implacable respuesta.

“Por lo menos Ninel tuvo su hijo ¿y ella qué hizo? Abortó mató a un bebé, así que niña calladita, porque dices tantas incoherencias”, decía el comentario que molestó a Frida.

“Sí, a las seis semanas de embarazo aborté, me tomé una pastilla ¿por qué? porque vi cómo Christian (Estrada) se la pasaba con mi propia madre en hoteles y en casas y en restaurantes”, escribió Frida recordando la polémica que la distanció de Alejandra Guzmán.

“Cabe mencionar todo lo que ventiló el maldito sin huev*s de Christian, yo no estaba ni estoy lista para ser madre”, añadió en su comentario antes de lanzarse en contra de Ninel. “Esa es la gran diferencia entre la narcisista que solo pare mas no es madre. Y o no iba a traer una criatura inocente a sufrir y a tenerle que explicar que su papi anda con su abue. Así que chin*a tu madre y si no te gustan los abortos, ignóralos, así como ignoras a todos los huérfanos y niños abandonados de este mundo”, finalizó.

Frida Sofía estalló contra Ninel Conde y Alejandra Guzmán

Ninel Conde no ha respondido de manera directa a Frida Sofía ni a las versiones sobre demandas en contra de su novio que se han ventilado en programas como Ventaneando y Chisme No Like.

Según Ventaneando, la propia Alejandra Guzmán está incluida en una demanda colectiva contra Ramos para recuperar el dinero que le dio para hacer inversiones.

Lo que sí hizo fue subir un par de fotos mostrando por primera vez el rostro de Larry y dedicándole palabras de amor.

“Te amo locamente. Gracias por todo tu apoyo y paciencia. Eres maravilloso, un regalo de Dios”, escribió.

