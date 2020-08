Lágrimas de amor: Belinda lloró al escuchar la canción que le compuso Christian Nodal

El llanto de Belinda al escuchar la canción que Christian Nodal le compuso

Belinda rompió todas sus reglas al gritar a los cuatro vientos el amor que siente por Christian Nodal, la pareja que no deja de sorprender con detalles de su noviazgo, y aunque él ha sido más abierto sobre sus sentimientos, ahora fue ella quien lloró al escuchar la canción que su novio le compuso.

En una charla con la periodista Flor Rubio, el coach de La Voz México explicó que el tema lo hizo cuando se dio cuenta que tenía varios sentimientos hacia su compañera en el reality show transmitido por TV Azteca.

Pero cuando Christian Nodal interpretó la canción, que aún no concluye, Belinda soltó en llanto por las emociones que la embargaron frente a las cámaras de Venga la Alegría.

“La música me llega hasta el alma, cada canción significa un momento en mi vida y esa significó la puerta del amor entre nosotros. Es una canción que significa demasiado para mí, marca el antes y después en nosotros”, confesó la intérprete de Mi bella traición entre lágrimas.

Belinda soltó en llanto por las emociones que la embargaron frente a las cámaras de Venga la Alegría.

Nodal sólo alcanzó a interpretar algunas frases de la canción y son: “Óyeme bien porque yo no soy de estas cosas, a mí el amor me dio más espinas que rosas y que aún con todo esto, quisiera serte honesto, contigo se me rompe el escudo que llevo puesto”.

Durante la entrevista, la misma estrella aceptó que es una mujer muy difícil y nadie había conquistado su corazón como lo hizo ahora Christian Nodal.

“Sus ojos me encantan, su talento, su madurez, muchas cosas”, dijo del hombre con quien tiene su primer romance confirmado.

Nodal dijo que sólo busca complacer a su novia y reconoció que ese comportamiento le ha servido para consolidar su relación.

“El amor llega cuando menos lo esperas, simplemente pasó y así te sorprende la vida”, indicó.

Nodal sólo alcanzó a interpretar algunas frases de la canción que le compuso a su novia

La periodista mexicana, Flor Rubio, afirmó que el noviazgo es real y aseguró que se sorprendió al notar la reacción de Belinda al escuchar la canción que le dedicó Christian Nodal.

“No paraba de llorar, Belinda estaba genuinamente emocionaba y no podía parar de llorar”, dijo la presentadora en un video publicado desde la cuenta de Twitter de Venga la Alegría.

La pareja se convirtió en una de las favoritas de la farándula mexicana, desde que el cantante de No te contaron mal compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías muy románticas con su famosa novia.

Su publicación fue acompañada con un franco y sincero “Te amo” que pronto resonó a su alrededor creando varias dudas, pero también gestos de felicidad ante la primera relación amorosa que Belinda aceptó públicamente.

Desde entonces ninguno de los dos se ha separado y sus redes sociales se han convertido en el mejor escenario para expresar sus sentimientos.

Por este medio ambos han expresado discretos y efusivos mensajes sobre lo que sienten el uno por el otro, conducta que ya dejaban ver como coaches de La Voz México, programa que los unió y donde compartieron varios coqueteos.

Pero ha sido en varias entrevistas en las que han transparentado su amor y revelado detalles de su corta relación.

En una charla con el programa Ventaneando, los coaches del reality show contaron que se están conociendo y hasta el momento han ocupado su tiempo para ver películas, con lo que se han dado cuenta que Belinda es seguidora de las películas románticas, mientras que Christian prefiere las cintas animadas y de terror.

“Es una persona que vive enamorada de las películas de amor, entonces ahí ella me ha orientado poquito a poquito en cómo conquistarla, viendo las películas de amor”, confesó Nodal.

En esta misma conversación, el intérprete de regional mexicano aceptó que podría casarse con la intérprete de Luz sin gravedad.

“Me la voy a robar, yo me la voy a llevar para Guadalajara y de ahí a ver para dónde nos vamos”, dijo entre risas el joven de 21 años.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Los golpes bajos de Belinda a Lupillo Rivera ahora que está enamorada de Christian Nodal

“Con él sí me tatuaría”: Belinda se mostró enamorada de Christian Nodal y juntos desmintieron los rumores de un montaje

Christian Nodal ya le compuso una canción a Belinda: así se ha ganado el corazón de la estrella