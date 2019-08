—Gabriel Machado era amigo mío, él es un prestigioso fotógrafo argentino, y teníamos una relación comercial también, porque tenía una peluquería e iba gente a peinar a sus producciones, estaba muchas veces en el estudio llevándole facturas y cosas, y un día me dice: "Quédate, porque estoy haciendo books", y me siento en el sillón de atrás y veía los books que hacía, las chicas haciendo books y yo ahí, tranquilo, viendo, y mientras las chicas se iban a cambiar, entre cambio y cambio, me dice: "Ven, ponte ahí", y empezó a disparar la cámara; y yo me olvidé de eso, le dejé la factura, me divertí y me olvidé… Él le mando un mail a todas las agencias en el que decía: "Este es Diego Soldano, es un amigo mío, quiere trabajar como actor, es actor; llámenlo". Me empezaron a llover propuestas, a llamarme por teléfono de todas las agencias, y así empecé a hacer publicidad…