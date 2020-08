Vicente Fernández Jr. no da marcha atrás: así respondió a Aylín Mujica y Karina Ortegón

El hijo mayor del charro de Huentitán informó que el abogado Guillermo Pous lo representa en la batalla legal emprendida contra Aylín Mujica (Foto: Instagram de Vicente Fernández Jr.)

Luego de que Aylín Mujica presentó una entrevista con Karina Ortegón para defenderse de la polémica iniciada en contra de Vicente Fernández Jr., fue éste el que se mostró firme y aseguró que continuará con el proceso legal hacia quien resulte responsable, porque no le han aclarado varias puntos expresados, existen varias mentiras o contradicciones y continúan difamando su imagen pública.

El hijo mayor del charro de Huentitán informó que el abogado Guillermo Pous lo representa en la batalla legal emprendida porque Aylín Mujica aseguró en el programa Suelta la sopa de Telemundo, que pidió a su aún esposa Karina Ortegón una pensión mensual de 470 mil pesos mexicanos (equivalente a USD 20 mil), porque está imposibilitado para trabajar ya que no tiene dos dedos en una mano.

Fue esta declaración la que provocó el enojo de Vicente Fernández Jr., que desde el comienzo de la polémica negó todo y anunció que emprendería acciones legales en contra de quien resulte responsable.

El escándalo creció en medio de dimes y diretes, pero ayer la actriz cubana se presentó al lado de la propia Karina Ortegón, quien culpó al también cantante de entorpecer su proceso de divorcio y hasta obligarla a asumir el pago de sus abogados.

Fernández Jr. volvió a negar la solicitud de una pensión mensual y añadió que no es su responsabilidad el retraso en proceso legal (Foto: Cuartoscuro)

“No estoy divorciada del señor Vicente Fernández Jr. porque él sigue alargando el juicio, es mentira que por la pandemia se ha alargado el juicio, es una demanda de divorcio la cual me pone cada día trabas, más gastos”, dijo contundente Ortegón ante Aylín Mujica.

Vicente Fernández hijo se pronunció tras las declaraciones de su aún esposa y destacó que durante la entrevista presentada por Telemundo no se aclaró lo de la supuesta pensión alimentaria a su favor y prevalecieron varias contradicciones, por lo que continuará con sus intenciones legales.

“La señora sigue en su postura, yo sigo en la mía (de llegar hasta las últimas consecuencias en el proceso legal)”, afirmó Vicente Fernández Jr. en entrevista con el programa De Primera Mano.

“Yo pedí una disculpa pública, cosa que Aylín no dijo; cuando yo hablé con ella me dijo que (su fuente) era una amiga en común con mi esposa, después me dijo que no, que era alguien muy cercana a mí y después que no podía decirme. Entonces ante la negativa lo que queda es irnos por las vías legales”, reiteró para el medio de comunciación mexicano.

Fernández Jr. volvió a negar la solicitud de una pensión mensual y añadió que no es su responsabilidad el retraso del proceso legal: “(El documento) no existe ni va a existir porque nunca lo he firmado; desmiento categóricamente que cerramos los juzgados para que no se siguieran los trámites, tampoco hay tanto poder para hacerlo, están cerrados los juzgados y se abrieron hasta este lunes”.

Añadió que poseen un negocio en común, en el cual “no tiene ni voz ni voto” porque sólo cuenta con un 10%, mientras que ella tiene el 90% y es la representante única.

Aseguró que él interpuso la demanda de divorcio en febrero y Karina Ortegón dejó su domicilio en enero, por lo que no entiende lo que ahora dijo su ex pareja.

Vicente Fernández Jr. recalcó que siempre han inventado chismes sobre su vida sentimental, pero todos son falsos porque tiene una excelente relación con sus ex esposas, entre las que se encuentran la periodista Mara Patricia Castañeda.

“Las cosas al final de cuentas salen como deben ser y la gente que me conoce sabe que no estoy mintiendo”, concluyó.

