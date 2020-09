Sam Asghari, el novio de Britney Spears, la defendió en Instagram

Mandatory Credit: Photo by MediaPunch/Shutterstock (10419795c) Britney Spears and Sam Asghari The Daytime Beauty Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 20 Sep 2019

El círculo más cercano a Britney Spears se ha encargado de protegerla y ayudarla durante los últimos meses y su pareja, Sam Asghari, no es la excepción.

El entrenador personal defendió a su novia cuando la autora y guionista canadiense, Kelly Oxford hizo un comentario en uno de los videos más recientes de la intérprete.

“Esta cuenta finalmente se volvió en algo que me da demasiado miedo”, expresó la guionista del show de Jimmy Kimmel. Aunque el comentario no fue explícitamente agresivo, Asghari se lo tomó muy personal.

Asghari entonces le preguntó a Oxford qué tenía de aterrador en que la cantante se comportara tan naturalmente ante la cámara. Aunado a esto, le sugirió que si no le parecía lo que la cantante publicaba, fácilmente la puede dejar de seguir.

Britney Spears & Sam Asghari (Foto: Instagram/lachismeriamx)

“¿Qué tiene de aterrador ser la superestrella más grande del mundo siendo ella misma (auténtica, divertida, humilde) sin importarle lo que piensen los demás? Necesitamos más personas como ella y menos Karens. También Instagram instaló desde hace unos 10 años este botón que puedes presionar y automáticamente dejarás de seguir a la persona”, explicó.

A pesar de esta la respuesta de Asghari, a la que Oxford aún no ha contestado, parece ser que a la escritora en realidad le preocupa el estado mental de la cantante. Hace casi dos meses la escritora publicó en su cuenta de Twitter un link en el que se había una explicación acerca del movimiento #FreeBritney.

“Para cualquiera que esté preocupado por Britney Spears, aquí hay un enlace para ustedes. Hay más enlaces procesables en su IG”, compartió Oxford.

Spears reconoció la existencia del movimiento #FreeBritney

A pesar de este acto tan gentil por parte de su novio, la cantante recientemente demostró que ella está dispuesta a pelear por su independencia. Este jueves, el sitio de entretenimiento TMZ informó que el padre de la cantante, quiere que algunos de los documentos de la tutela de su hija queden sellados para el público.

Spears no desea que su caso siga oculto (Foto: AFP/VALERIE MACON)

Pero la cantante no quiere que su caso se mantenga oculto, por lo que su abogado presentó un documento en el declaró que ella se opone a esta acción. En este, la intérprete argumentó que no existen problemas médicos, ni ningún dato sensible acerca de sus hijos que deba ser protegido. Por lo que no tiene problema alguno con que el público tenga acceso a estos documentos.

“Britney misma se opone vehementemente a este esfuerzo de su padre para mantener su lucha legal escondida en el armario como un secreto familiar”, escribió su abogado.

El abogado de la cantante explicó que su padre ha abusado de este privilegio e incluso ha hecho pasar este asunto como una teoría de conspiración cuando el público no tenía la suficiente información a la mano.

El sitio en línea reportó que con los documentos legales, los abogados de Britney adjuntaron un artículo sobre el movimiento Free Britney y declararon que ella está tratando de recuperar algo de autonomía personal en su vida.

La cantante especificó que su tutela es voluntaria, pero señaló que quiere que se termine algún día (Foto: Archivo)

“Britney acoge y aprecia el apoyo informado de muchos de sus fans”, informaron los documentos.

Aunado a esto, en documentos presentados el pasado 27 de agosto la cantante señaló que quiere nombrar a Bessemer Trust Company sea nombrada como administradora de su patrimonio en la tutela voluntaria.

La petición también describió específicamente que la cantante se opone fervientemente a que su padre continúe como tutor de su patrimonio. No obstante, aclaró que por el momento, no quiere finalizar la tutela.

