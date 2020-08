“He estado callado durante 10 años”, Jason Alexander, ex esposo de Britney Spears apoyó el movimiento #FreeBritney

La cantante tuvo apoyo de uno de sus ex esposos (Foto: Shutterstock)

Muchos de los fans de Britney Spears han demostrado su lealtad y apoyo hacia la estrella de pop a través del hashtag #FreeBritney y presentándose con pancartas durante las audiencias de la tutela. Pero el pasado miércoles el apoyo atrajo a una persona inesperada: Jason Alexander, ex esposo de la cantante.

De acuerdo con el portal de entretenimiento, E! News, el hombre de 38 años se presentó en una de las protestas que tuvo lugar en un juzgado de Los Ángeles, California. Alexander viajó desde Nashville, Tennessee junto con su esposa e hijo.

“¿Les parece familiar? ¡Jason Allen Alexander está aquí! El famoso amigo de la infancia de Britney que se convirtió en esposo por 55 horas (¿recuerdan su boda en Las Vegas?) Está aquí para apoyar el movimiento #FreeBritney y manifestarse aquí en Los Ángeles”, escribió una seguidora de la cantante que también viajó para el mismo propósito. La fanática también publicó una fotografía con el maquillista de Spears, Billy Brasfield.

Mientras que la revista Us Weekly tuvo la oportunidad de entrevistarlo personalmente y a quienes les dijo que se comunicó con la cantante el pasado martes y decidió mostrar su apoyo por el movimiento.

Jason Alexander se presentó en Los Ángeles (Foto: Twitter@BritneyHiatus)

“Esta es una situación desafortunada que ha estado en su vida durante mucho tiempo. Nos ha afectado a ella y a mí, y eso me hace parte de ello. He estado callado durante 10 años, y siento que es un buen momento para dar un paso al frente ahora con el movimiento haciendo ruido y las audiencias de tutela en curso”, dijo el hombre a la revista.

Por su parte, Alexander opina que la tutela debe terminar, ya que ha afectado de manera negativa la vida de la intérprete de “Baby One More Time”.

“Quiero ver a Britney obtener lo que se merece y, a partir de conversaciones personales, obviamente no quiere estar bajo la tutela y eso está afectando su vida hasta el día de hoy de una manera negativa. Y es hora de que termine”, exclamó.

Alexander agregó que él y Spears se han mantenido en contacto desde que se anuló su matrimonio en 2004 e incluso habló con ella el pasado martes por la noche.

Alexander viajó desde Tennessee (Foto: Twitter@BritneyHiatus)

“Nos hemos mantenido en contacto con bastante regularidad en los últimos meses. Anoche por mensaje de texto [fue] probablemente la última vez”, declaró.

Por lo pronto, Alexander explicó que Spears se siente esperanzada en cuanto a que remuevan a su padre, Jamie Spears, como su tutor permanente.

“Tiene esperanzas, pero ha estado pasando por esto por un tiempo, así que no sé si siente que podría haber algunos cambios[...] Personalmente, no tengo muchas esperanzas de que la tutela termine. Pero tal vez se deshagan de Jamie y lo reemplacen con alguien y tal vez le den más libertad para [hacer] las actividades diarias y cosas. No lo sé. Es interesante ver qué tan controlada está la situación”, agregó.

El hombre también agregó que le gustaría volver a estar en contacto con la estrella, pero uno de los puntos de la tutela es algo que se lo ha prohibido.

Jason Alexander explicó que habló con la cantante el pasado martes (Foto: Twitter@BritneyHiatus)

Spears y Alexander se casaron en enero de 2004 en Las Vegas, pero la cantante y su familia decidieron anular el matrimonio tan solo 55 horas después de la unión.

En una entrevista en febrero de 2012, el antiguo amigo de la infancia de la cantante habló acerca de lo que pasó esa noche de enero. Ella le preguntó si se quería casar y él simplemente accedió. “Simplemente salió y me preguntó si nos casábamos. Ella estaba como, ‘bueno, casémonos’. Y yo dije: ‘Claro. Ya sabes, hagamos esto’”, comentó a ABC News en ese momento.

A pesar de lo pronto de su propuesta, Alexander expresó que él en verdad pensó que la intérprete lo amaba. “Fui con mis sentimientos. Estaba enamorado de ella, y en ese momento sentí que ella sentía lo mismo por mí”, confesó.

Después de esto, Spears se casó con Kevin Federline en octubre del mismo año y con él procreó a sus dos hijos Preston de 14 años y Jayden de 13. A pesar de sus altos y bajos, la cantante encontró una pareja estable en Sam Asghari, con quien ha estado en una relación desde 2016.

Spears ha estado conSam Asghari desde 2016 (Foto: MediaPunch/Shutterstock)

Por otro lado, otro de quienes se presentaron este miércoles a las afueras de la corte en Los Ángeles, fue Brasfield, quien ha apoyado el movimiento desde hace un tiempo. Incluso compartió algunas imágenes de los seguidores.

En su cuenta de Instagram publicó la fotografía de un cartel que decía: “Liberen a Britney. No está loca, ella es maltratada”.

“¡No puedes enfadarte con eso! Mis respetos para cualquiera que hable no solo de una cosa, sino todo lo que está mal con este mundo, de eso se trata Estados Unidos. Siéntete orgulloso de lo que sea que eres porque creo en la causa y efecto. Yo personalmente seguí mi corazón, como mi mamá me enseñó”, escribió.

Una pelea por su libertad

La cantante de 38 años solicitó a un tribunal de California que su padre no vuelva a ser su único tutor legal y dicha función continúe en manos de la abogada Jodi Montgomery, que asumió el rol hace un año.

La cantante se opone a que su padre siga siendo su tutor (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

La historia entre la estrella del pop y su padre ha dado mucho de qué hablar en la última década. Desde el 2008 hasta el año pasado, Jamie Spears tomó el control total de la vida de su hija. Desde asuntos personales hasta financieros relacionados con su carrera.

Spears no quiere que su padre sea su tutor ni se involucre en sus finanzas del futuro. De acuerdo a The Blast, la artista habría presentado a través de su abogado, Samuel Ingham, unos documentos a la corte en donde pide que sea Jodi Montgomery, su actual administradora, la que se convierta en su tutora de forma permanente y se “opone firmemente” a que su padre vuelva a tomar el control de su vida.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Sigue la batalla de Britney Spears por su “liberación”: quiere poner fin al control de su padre

Las razones por la que los fans quieren liberar a Britney Spears