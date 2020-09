“Era la que más se cuidaba”: Galilea Montijo habló del contagio de COVID-19 de Andrea Legarreta y el “tristísimo” ambiente en Televisa

(Foto: Instagram de Galilea Montijo)

La llegada del coronavirus complicó la vida a todo mundo y poco a poco se ha revelado en qué medida afecta a cada persona. En el caso de Galiliea Montijo y sus demás compañeros de Hoy, han tenido un proceso muy similar por su cercanía en las entrañas de Televisa, pero ha sido más complicado ahora que Andrea Legarreta dio positivo a la temida enfermedad.

Fue Galilea Montijo quién reveló cómo han trabajado desde que comenzó la crisis sanitaria, ya que ellos no han podido detener sus participaciones en la emisión matutina porque trabajan en un programa en vivo.

“Cuidándonos mucho, nosotros como programa no hemos parado. Siempre hemos estado en vivo, nos ha tocado venir a la empresa y estuvo desierta algunas semanas, era tristísimo, pero ahí vamos”, resaltó la querida presentadora mexicana para el programa Suelta la Sopa.

Resaltó que debido a su nivel de trabajo constantemente se someten a las pruebas, ya que deben cerciorarse que no existe riesgo para nadie en la producción.

Galilea Montijo quién reveló cómo han trabajado desde que comenzó la crisis sanitaria

“A nosotros siempre nos hacen (pruebas), porque nosotros somos un equipo que nunca ha parado, de hecho aquí en servicio médico siempre tenemos las pruebas. Para los compañeros o actores que están en más de una producción es obligatorio, no sé si cada quince o veinte días les hacen el del isopo…”, comentó ante la prensa.

Bromeó con que su compañero Raúl Araiza se ha hecho varias pruebas, ya que participa en más de una producción, especialmente Hoy y Miembros al aire.

Galilea destacó que no se explica cómo se contagió su compañera y amiga Andrea Legarreta, ya que de todos los conductores de Hoy, es la que más extremó las medidas de seguridad, tanto en el programa como en su hogar.

“(Es) La que más se cuida, yo creo, porque era la que (siempre decía) ’no me toques’, cuidándonos, por supuesto, de ’¡acuérdate!’. Legarreta tiene esta parte de mamá, donde siempre nos está cuidando y nosotros a ella, por supuesto, pero esto es así, siempre digo que es como una ruleta rusa…”, resaltó sobre la enfermedad que ahora padece una de las conductoras titulares de Hoy.

Recordó que importante respetar la sana distancia y permanecer en casa para no exponerse más a un contagio de COVID-19.

“Estamos tratando de convivir con él (virus), de aprender a cuidarnos, de reactivar economía... pero entre más sales más riesgos tienes, por eso el tan famoso ‘quédate en tu casa’ es real, el cubrebocas, en pantalla no nos ven pero si nos vieran... todos se cuidan, estamos el 30% de lo que somos y tratamos de cuidarnos porque salimos de aquí y nosotros tenemos casas, familias que cuidar, hijos que cuidar, para todos y cada uno de nosotros siempre es preocupante y hay un riesgo”, indicó preocupada Galilea Montijo.

Pidió respetar las medidas sanitarias porque sí hay muchos relatos de pacientes que perdieron la batalla contra el COVID-19.

Andrea Legarreta anunció esta semana que contrajo coronavirus

Andrea Legarreta anunció esta semana que contrajo coronavirus y la alarma se encendió entre la producción de Hoy, porque nadie más había resultado positivo.

“Al ver la palabra ’positivo’ en TUS propios análisis, te asustas (obvio) y te cuestionas y regresas a TODAS esas preguntas. Incluso te sientes mal (aparte de físicamente) porque te cuestionas si quizás no te cuidaste lo suficiente. Como si contagiarte fuera un delito”, escribió la presentadora en su cuenta de Instagram.

Legarreta aseguró que desde el inicio de la pandemia ha sido muy cuidadosa, sobre todo porque ha continuado trabajando y aprovechó para aclarar que han sido escasas sus salidas (y es que tras darse a conocer su contagio se recordó que apenas la semana pasada estuvo en el cine con su familia).

“Salidas aparte del foro, han sido pocas. Un par de reportajes con los cuidados que nos indican. Ya en semáforo amarillo y con todos los debidos cuidados, 2 veces a restaurantes y al cine (que estaba vacío) y los lugares con MUCHOS cuidados para sus clientes”, señaló.

Andrea además dijo que conoce personas que se contagiaron aun estando en su casa, sin saber cómo fue: “El asunto es que para que me contagiara seguramente andaba por ahí alguien que NO sabía que lo tenía y me contagié. No se trata de encontrar culpables y más si te manejas responsablemente”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Fueron al cine y ahí se contagiaron”: Andrea Legarreta confesó a Alan Tacher dónde cree que contrajo COVID-19

Coronavirus en “Hoy”: tras contagio de Andrea Legarreta, el resto del equipo ya se hizo la prueba de COVID-19

Andrea Legarreta reflexionó sobre su contagio de COVID-19: “Lo más probable es que el virus nos alcance a todos”

Andrea Legarreta dio positivo a COVID-19: Galilea Montijo lo informó en “Hoy”