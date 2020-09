“Ya estaba muy malita”: Lyn May lamentó la muerte de Wanda Seux y recordó cuando tuvieron un altercado

Lyn May mostró su tristeza por la muerte de su ex rival y compañera, Wanda Seux (Video: De primera mano)

El fallecimiento de Wanda Seux causó gran conmoción la tarde de este miércoles y cimbró además de al público, también a muchas otras personalidades del medio del espectáculo, quienes crecieron admirando su trabajo o, en algunos casos, tuvieron la oportunidad de colaborar con ella en algún proyecto ya sea en cabaret, cine o teatro, distintos escenarios donde la vedette participó con gran éxito.

Entre las figuras que colaboraron al lado de Wanda en sus años de cabaret, donde mostraba sus dotes de bailarina, es Lyn May, quien por muchos años fue señalada como su competencia y en algún momento se vieron envueltas en alguna polémica en televisión, quien no dudó en pronunciarse tras conocer la noticia de su deceso.

“Querida compañera y amiga, has emprendido el viaje al lugar al que todos llegaremos. ¡Nos vemos pronto, querida Wanda X!” , escribió en su cuenta de Twitter la bailarina exótica acapulqueña de ascendencia asiática.

La imagen con la que Lyn May despidió a su amiga y compañera (Foto: Twitter @lynmaychi)

“Hasta pronto amiga Wanda, te extrañaremos mucho todas las vedettes”, compartió también en una fotografía en donde aparece al lado de la hoy fallecida, y la Princesa Yamal.

Unos minutos después de externar sus condolencias en la red social, la bailarina sostuvo una charla telefónica en el programa De primera mano para hablar del episodio en el que se enemistó con la fallecida vedette paraguaya nacionalizada mexicana, y también para recordar al aire alguna anécdota que vivió a su lado en la llamada “época de oro de los salones nocturnos” de la Ciudad de México.

“Estoy muy consternada, muy triste, preocupada porque ya tenía mucho tiempo Wandita enferma y ya nos llevábamos muy bien. Tú sabes que era de la época de las bellezas que ya no hay, de mi época” , dijo la estrella.

La bailarina falleció a los 72 años después de un largo periodo de padecimientos (Foto: Archivo)

Pese a que Lyn señaló que recordar sus rencillas con Seux “ya no tiene importancia” y ante la insistencia del comunicador Gustavo Adolfo Infante, la vedette contó cómo se dio esta situación hace algunos años: “Yo la vi una vez hablando de mis hijas en la televisión y me molesté mucho porque los hijos duelen”, expresó.

“Desde ahí empezamos, pero no nos peleamos, sino que yo la vi que estaba haciéndose promoción en la televisión por medio de mis hijas. Tú sabes que esto es un circo y hacemos publicidad de lo que sea, entonces me molesté mucho porque los hijos no se deben meter en este circo de nosotros” , agregó la también cantante de 68 años, quien aseguró que después de ese episodio quedó en muy buenos términos con Seux, con quien reforzó su amistad en 2015 y en adelante, gracias a la publicación del documental Bellas de noche, donde se cuenta la historia de vida de algunas vedettes de la época, como Olga Breeskin, La Princesa Yamal y Rosi Mendoza.

Lyn contó que la última vez que coincidieron fue antes de la contingencia sanitaria por coronavirus, ya que estuvo con ella en el hospital cuando fue ingresada por problemas cardiorrespiratorios, y ahí pudieron convivir muy bien.

Lyn May agradeció que Wanda ya no se encuentre sufriendo (Foto: Instagram @lyn_may_)

“ Ya estaba muy malita… Wanda ya tenía mucho tiempo enferma, yo pienso que desgraciadamente para nosotros es triste, pero para ella fue lo mejor, estuvo sufriendo mucho tiempo. Fue lo mejor que le pudo haber pasado. Está descansando”, finalizó la estrella.

“Tenía mucho tiempo enferma, ya no nos conocía, no nos veía, tenía mucho tiempo en coma, desde antes de la pandemia. Esto no es vida, para mí yo pienso que yo no quiero llegar a eso, prefiero que mi familia me desconecte. Un año estuvo enferma sin hablar, dormida, sin saber nada, pues es preferible que descanse; tantos piquetes, tantas cosas que tenía ya, pienso que estaba sufriendo demasidado”, contó Lyn May para El Universal.

