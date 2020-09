Pati Chapoy estuvo al borde del llanto al enterarse cuál será el destino de los restos de Wanda Seux

La conductora y periodista Pati Chapoy estuvo al borde del llanto tras conocer cuál será el destino de los restos de la vedette Wanda Seux, quien falleció el día de hoy dos de septiembre debido a un paro cardiorespiratorio, razón preliminar del médico que certificó su muerte. Chapoy se encontraba realizando una entrevista al cercano amigo de Seux, Alfredo Cordero, pero durante la entrevista se le cortó la voz en un síntoma de que se encontraba a punto de llorar.

Y es que, durante la llamada telefónica, Cordero comenzó a llorar al hacer referencias de quien fue su gran amiga, lo que al parecer sensibilizó a Chapoy, quien también conocía a Wanda Seux. Cordero reveló que los restos de la actriz tendrán un homenaje especial en La Casa del Actor, lugar donde se encontraba la vedette antes de fallecer.

Mientras escuchaba al fotógrafo, Chapoy preguntaba sobre las condiciones en las que se realizarían los festejos y cuál sería la casa funeraria que albergaría el cuerpo de la actriz, a la conductora se le quebró la voz y le costaba trabajo terminar las preguntas, por lo que su compañero, Daniel Bisogno tuvo que preguntar para que no se notara el espacio en el aire.

Y es que Alfredo Cordero reveló que aún esperan a un médico legista para que examine el cuerpo de Wanda y pueda dar una versión mucho más completa y específica de cuál fue la causa de muerte de la actriz, además de que buscarán que se realice un homenaje para Seux, pero que la situación es complicada pues por la pandemia y las condiciones económicas, pueden haber restricciones para los festejos.

El gran amigo de Wanda: el fotógrafo Alfredo Cordero

Así fue como Alfredo Cordero se refirió de su mejor amiga Wanda Seux, quien estuvo a su lado cuando la actriz padeció las enfermedades como el cáncer de mama y a las diversas complicaciones de salud que padeció la que fue llamada la “Marilyn Monroe de México”.

Alfredo refirió que conoció a la vedette durante un homenaje que le hicieron hace 10 años durante las “Lunas del Auditorio” en el que celebraron su gran recorrido artístico y su papel determinante en el desarrollo de una de las etapas más sobresalientes del espectáculo en México. El fotógrafo fue, desde ese momento en adelante, su portavoz y su fiel acompañante.

Uno de los eventos que más lo dejó marcado fue cuando la actriz se encontraba internada en un hospital pues había padecido problemas respiratorios, por lo que la había visitado para ver cómo evolucionaba y la vio de buen ánimo. Alfredo decidió dejarla descansar y pidió un transporte para llegar a su casa, al ver que no llegaba decidió esperarlo dentro del hospital, donde una enfermera le hizo un comentario particular, así lo dijo el fotógrafo:

Por un accidente del destino el Uber no llegó por mí, en ese momento me encuentro a la enfermera y me dice ‘Alfredo estás consciente del milagro que es Wanda’ y le dije ‘sí, la he visto restablecerse’ y me dice ’no, lo que pasó ayer cuando tú entraste a esa sala, Wanda se estaba muriendo en ese momento y Wanda te escuchó y se quedó, ahí se subieron las maquinas y revivió