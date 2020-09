Con daño cerebral, sin poder hablar y agotada: así fueron los últimos días de Wanda Seux

La estrella del cine de ficheras padeció desde el inicio de este 2020 los estragos del deterioro de su salud (Foto: Cuartoscuro)

La vedette Wanda Seux falleció después de varios meses de agonía en la Ciudad de México. La estrella del cine de ficheras padeció desde el inicio de este 2020 los estragos del deterioro de su salud, pero durante la última semana se le vio más “agotada” de lo normal y fue en la bañera de la Casa del Actor donde la muerte finalmente la alcanzó.

Alfredo Castillo, el entrañable amigo de la famosa, tuvo la oportunidad de visitarla el pasado lunes en la residencia que ocupó durante los últimos meses.

El artista plástico comentó a la periodista Flor Rubio, en Venga la Alegría, cómo fueron los últimos días de vida de Wanda Seux y el método que utilizaba para comunicarse con todos a su alrededor, a pesar del grave daño cerebral que padeció por los infartos que sufrió durante los últimos años.

“El lunes fue el último día que la pude ver y la sentí muy cansada. Estaba agotada, sentí que un espíritu indómito, tan grande, tan fuerte como el de Wanda ya era mucho para ese cuerpo tan pequeño y lastimado”, confesó consternado para el programa de TV Azteca.

Castillo resaltó que el estado de salud de la vedette no había cambiado en bastante tiempo, ya que si bien tenía daños cerebrales, siempre buscó mantenerse fuerte ante la adversidad.

“El estado era, aunque muy delicado, era siempre estable. Mantuvo hasta el último momento una voluntad férrea por la vida, una llama de existencia, un ímpetu, jamás se rindió”, comentó.

“Ella no estaba conectada, sufría un daño cerebral, pero me reconocía. Mediante la pura vista me expresaba emociones, asentía, se enojaba, había cosas que la ponían de mal humor y te cerraba los ojos y se volteaba o había cosas que le daban cierta gracia y guiñaba el ojo”, recordó el artista plástico que acompañó a la bailarina durante los últimos años de su vida.

Alfredo Castillo resaltó que desde ha un tiempo se dedicó a contarle historias y emplear varios elementos para que no dejarla caer y entretenerla.

“Yo pude despedirme de ella el lunes y ese día cuando la vi a los ojos entendí que ya no había mucho tiempo”, aseguró frente a los medios de comunicación que cubrieron la despedida de Wanda Seux.

Durante la última semana se le vio más “agotada” de lo normal y fue en la bañera de la Casa del Actor donde la muerte finalmente la alcanzó.(ig: wandaseux)

Yucita Furlong, directora de La Casa del Actor, informó que la también conocida como “La bomba de oro” murió la tarde del pasado martes, cuando el personal a cargo de su cuidado la bañada.

“La verdad es que la estaban bañando justo cuando pasó, por eso no los hemos atendido bien porque teníamos que esperar a que llegaran los médicos”, declaró.

“Llevaba muchas noches igual, pero no estaba mal, si hubiera estado muy mal habría estado en el hospital, como otras veces que hemos salido corriendo (a la unidad médica). Hoy desafortunadamente no dio tiempo”, concluyó la directora a cargo de varios actores.

Los huéspedes de la Casa del Actor se reunieron a las afueras de la residencia para despedir a el cuerpo de la vedette. Los histriones dedicaron varios aplausos y vítores a la artista paraguaya que enamoró con su talento a todo México en los años 70.

Wanda Seux es velada en una funeraria en Sullivan, en la capital del país y será incinerada por la tarde. Sus cenizas permanecerán en la Casa del Actor, hasta que le otorguen un nicho para reposar al lado de los restos de su madre.

“Siempre quiso estar con las cenizas de su mamá, fue algo que ella siempre externó y estamos buscando que eso se pueda lograr. Parece ser que nos van a otorgar un nicho en el panteón donde están varios actores, estaríamos avisando y entregaríamos las cenizas de Wanda y nos gustaría poner las de su mamá con ella”, comunicó Alfredo Castillo esta mañana en Venga la Alegría.

