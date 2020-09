Mariah Carey habló sobre su incómodo momento en el show de Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres le dio champaña a Mariah Carey para que confesara acerca de su embarazo (Video: YouTube)

Ellen DeGeneres ha tenido un verano muy complicado después de las acusaciones de un ambiente de trabajo “tóxico” y las subsecuentes investigaciones que estas ocasionaron. Mientras las indagaciones tomaron su curso, algunos de los trabajadores acusaron solamente a los productores, mientras que fuentes anónimas acusaban directamente a DeGeneres de mal comportamiento.

Mientras algunas personas se debatieron en internet, algunas trataron de probar su mala actitud con extractos de diferentes entrevistas. Entre estos, surgió un clip de una entrevista que la comediante le hizo a Mariah Carey en 2008.

En ese entonces existían rumores de que la cantante estaba esperando un hijo con su esposo Nick Cannon, pero ella no había querido hablar al respecto. DeGeneres entonces buscó obtener la exclusiva de la confirmación del embarazo.

“La gente está diciendo que estás embarazada. Hay rumores”, dijo DeGeneres en la entrevista. En ese momento, la intérprete le pidió que no discutiera ese tema. La comediante entonces le dijo que no lo harían, pero que tomarían champaña para celebrar que la cantante no estaba embarazada.

Carey fue forzada por DeGeneres a tomar alcohol (Foto: EFE/Alba Vigaray)

Carey se negó en un principio, sin embargo, tomó la copa después de que la conductora sirvió la bebida alcohólica. No obstante se excusó de varias formas para no tomar, visiblemente incómoda.

Cuando Carey aparentó tomar de la copa, DeGeneres no le quitó la mirada de encima. Al darse cuenta de que no tomó, la comediante hizo hincapié en que Carey estaba embarazada. “No digas eso”, contestó la intérprete de “Touch My Body”.

Ahora, la empresaria habló acerca de este episodio en una reciente entrevista con el sitio en línea, Vulture. En esta, la cantante describió la situación sumamente incómoda, ya que ella no estaba lista para anunciar su embarazo al mundo aún.

“Me sentí extremadamente incómoda en ese momento, es todo lo que puedo decir. Y realmente me ha costado mucho lidiar con las consecuencias”, expresó.

La razón por la cual Carey no quiso revelar las noticias, era debido a que ya había sufrido un aborto espontáneo.

La cantante explicó que no quería anunciar su embarazo al mundo debido al aborto espontáneo que había sufrido (Foto: EFE/Nina Prommer)

“No estaba lista para contárselo a nadie porque había tenido un aborto espontáneo. No quiero arrojar a nadie que ya esté siendo arrojado debajo de un autobús proverbial, pero no disfruté ese momento”, explicó.

La cantante no solamente tuvo que lidiar con lo incómodo de la entrevista en ese momento, sino que poco tiempo después de la entrevista, Carey experimentó otro aborto espontáneo.

“Hay una empatía que se puede aplicar a esos momentos que me hubiera gustado que se implementaran. ¿Pero qué se supone que debo hacer? Es como, [canta] ‘¿Qué vas a hacer?’”, señaló.

En 2011 la cantante tuvo a los gemelos Monroe y Morrocan con Cannon. Cuando hizo el anuncio oficial de ese embarazo, la cantante habló de un aborto espontáneo que sufrió dos años antes.

Hubo acusaciones de abuso por parte de los productores del show (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

A finales de julio de este año, diario digital BuzzFeed publicó un reportaje en el que antiguos empleados del programa televisivo acusaban al equipo de “racismo” y “cultura de trabajo tóxica”. En el artículo se citaban alegaciones de comentarios inapropiados y una dinámica de “miedo” en el que los empleados recibirían represalias al tomar días libres por problemas médicos o familiares, entre otros ejemplos. Culparon a los altos directivos del programa por permitir este comportamiento de intimidación.

Esto desencadenó que los ejecutivos de Telepictures, que produce el programa, y Warner Bros. Television contrataran una empresa externa para llevar a cabo una serie de entrevistas al equipo como parte de una investigación independiente.

Dos semanas después de esto los productores ejecutivos Ed Glavin y Kevin Leman y el coproductor ejecutivo Jonathan Norman, fueron “separados” de sus cargos.

