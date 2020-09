“Estoy orgullosa de mis 54 años”: Salma Hayek y las fotos con las que celebró su cumple

Salma Hayek se dijo orgullosa de cumplir 54 años (IG: salmahayek)

Unas coloridas fotos desde el mar y con un vestido amarillo sirvieron a Salma Hayek para celebrar sus 54 años.

La estrella mexicana se dejó ver alegre con motivo de su cumpleaños (nació en Veracruz el 2 de septiembre de 1966).

“Estoy muy agradecida y orgullosa de todos y cada uno de mis 54 años . Gracias por todos las felicitaciones, especialmente a mis fans que hicieron un Instagram especial para mi cumpleaños. ¡Qué regalo!”, escribió en la red social.

Su colorida foto de celebración (IG: salmahayek)

En una de las imágenes, Salma posó con el mar de espaldas y con los brazos en alto, mientras que en la segunda foto mostró un close up, dando cuenta de lo bien que luce su rostro.

En menos de una hora la publicación de Salma superó los 300,000 “like” y recibió más de 5,000 comentarios celebrando su vida y su belleza.

Ya el martes por la tarde Salma había compartido un “previo” de su celebración.

Así luce su rostro a los 54 años (IG: salmahayek)

“¿Quién creen que cumple 54 años mañana? Por cierto, ¡esto no es un Throwback Thursday! ¡Gracias Marjo por convertirte en fotógrafa durante las vacaciones!”, comentó en su red social.

Salma llamó la atención con ese post pues dejó ver sus curvas gracias a un traje de baño y un pareo.

Así lució su figura un día antes de cumplir 54 años (IG: salmahayek)

También lució su rostro de cerca, con la luz del sol iluminando solo ciertas zonas.

Aquella publicación recibió más de un millón de “me gusta” y más de 10,000 comentarios, entre los que se encontraban algunos de sus famosas amigas en el mundo de Hollywood, como Ashley Judd, quien la llamó “hermana”.

Defensora de la belleza natural

En varias ocasiones Salma ha mostrado su oposición a los tratamientos estéticos demasiado invasivos.

De hecho, nunca se ha puesto botox y tampoco se ha realizado cirugías plásticas para contrarrestar los efectos del paso del tiempo.

“No uso botox, ni peelings, ni rellenos”, declaró hace un par de años la actriz, quien dijo que el secreto detrás de su imagen era usar cremas con un ingrediente especial: tepezcohuite.

Salma sin maquillaje y luciendo sus canas (Instagram)

“No creo en el botox porque hace que tu cara no se mueva y es algo que tienes que hacer por el resto de tu vida, y cada vez te lo tienes que hacer más y más”.

También es defensora del aspecto natural, como se ha dejado ver en algunas publicaciones de Instagram.

En varias ocasiones se ha mostrado al natural (IG: salmahayek)

“A veces me veo en el espejo después de despertar y me siento en mal estado, fea, y me pregunto a mí misma ‘¿qué me pasó?’. Porque a mi edad, y cuanto más envejeces, el look cansado no perdona tanto como cuando eras más joven”, comentó el pasado mayo a la revista People en Español acerca de sus impresiones sobre la belleza. “A veces estoy haciendo algo y me veo en el espejo y me digo: ’Espera un minuto, no me veo tan mal. De hecho, me veo ‘ardiente’ para mi edad”.

“Mis días favoritos son aquellos en los que no estás usando maquillaje y no te estás viendo al espejo. Porque no estás pensando en cómo te ves, sino que estás presente y estás haciendo tus cosas. Y, esto es lo mejor de no usar maquillaje: Cuando no estás pensando ‘¿Cómo me veo sin maquillaje? O, se me olvidó ponerme maquillaje’. Cuando simplemente estás viviendo tu vida”.

