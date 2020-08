“No habría ‘Black Panther’ sin Denzel Washington”: la historia que une al legendario actor con Chadwick Boseman

El actor explicó que Denzel Washington le pagó cursos de actuación (Foto: Chris Pizzello/AP)

Este viernes la noticia de que Chadwick Boseman falleció a causa de cáncer sacudió al mundo de los superhéroes y de la actuación por igual. A lo largo de la noche del viernes y el todo el sábado, numerosas historias del actor han rondado por internet.

Una de las que más fuerza tomó, fue aquella en donde Boseman contó acerca de la ayuda que recibió de parte de Denzel Washington. En una entrevista de 2018 realizada por la revista Rolling Stone, el actor contó acerca de una aportación que Washington hizo, y que le permitió ir a un intercambio en la Universidad de Oxford.

Boseman relató la anécdota una vez más el año pasado cuando Washington recibió el Lifetime Achievement Award del American Film Institute. Ahí explicó que estaba en una clase con Phylicia Rashad (“The Cosby Show”). Cuando nueve de sus compañeros fueron aceptados a un intercambio para pasar el verano en Inglaterra.

“Muchos de ustedes ya conocen la historia de que el Sr. Washington, cuando Phylicia Rashad le pidió que se uniera a ella para ayudar a nueve estudiantes de teatro de la Universidad de Howard. Ellos habían sido aceptados en un programa de actuación de verano en la Academia Británica de Actuación Dramática en Oxford y con gracia, acordó contribuir de manera privada”, dijo Boseman frente al actor

De acuerdo con su declaración, no habría "Black Panther" sin Washington (Foto: Shutterstock)

El actor agregó que después de regresar de su curso, recibió una carta en la que mencionaba que el intérprete de “Malcolm X” fue su benefactor.

“Imagínese recibir la carta de tu matrícula para ese verano ya estaba pagada y que tu benefactor no era otro que el actor más cool del planeta”, expresó.

Boseman agregó que no solamente él había sido inspirado por Washington, por lo que llamó a su actuación y a sus acciones como una “semilla de la esperanza”.

“No habría ‘Black Panther’ sin Denzel Washington. Y no solamente por mí, sino todo el elenco. Esta generación se para en sus hombros”, aseguró Boseman sin titubear.

Denzel Washington lamentó la muerte del actor (Foto: Shutterstock)

El protagonista de “Black Panther”, ya había hablado del tema en una entrevista en “The Tonight Show”, en donde agregó acerca de la experiencia que tuvo cuando Washington fue a la premiere de este filme y le agradeció por su el curso que pagó.

“Él me dijo: ‘No nos habíamos conocido’. Y yo dije: ‘Sí, tengo algo que contarte. ¿Sabes? Tú pagaste para que yo pudiera ir a la escuela’. Él me respondió: ‘¡Oh, por eso estoy aquí! Me debes dinero. Vine por él’”, relató Boseman entre risas.

No obstante, su relación no terminó en eso solamente, sino que Washington produjo una de las últimas películas en las que Boseman participó: “Ma Rainey’s Black Bottom”. Este filme se estrenará a través de Netflix, pero el adelanto fue retrasado debido a la muerte del actor.

El viernes mismo que se dio a conocer la noticia, Denzel Washington lamentó la muerte de su colega y lo calificó como un artista brillante.

Washington produjo el último filme de Boseman “Ma Rainey’s Black Bottom” (Foto: Archivo)

“Era un alma gentil y un artista brillante, que permanecerá con nosotros por la eternidad a través de sus representaciones icónicas durante su corta pero ilustre carrera. Dios bendiga a Chadwick Boseman”, expresó el ganador del Oscar a través de un comunicado compartido con E! News.

La familia de Boseman dio a conocer las noticias a través de un comunicado en redes sociales, y en esta explicó que el actor dio sus actuaciones más representativas mientras estaba enfermo de cáncer de colon.

