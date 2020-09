“Acapulco Shore 7” capítulo 14: conflicto, lágrimas y perdón entre Potro y Jawy

Potro y Jawy tuvieron un conflicto en el más reciente episodio de "Acapulco Shore 7" (Captura de pantalla)

Con el final de temporada cada vez más cerca, el episodio 14 de Acapulco Shore 7 mostró más conflictos entre los integrantes de la casa.

“¿Por qué adentro de mi familia me van a traicionar, por qué?”, se preguntó Jawy cuando Mane le reveló cómo Potro habló mal de él.

“Lo que a mí me enoja es que un amigo nos tire mierd*”, comentó Manelyk.

Jawy aseguró que el asunto no terminaría ahí, pero mientras tuvo un conflicto fuerte con su novia.

Estaba molesto y quería hablar con ella a solas, mientras Mane deseaba platicar con su amiga Nacha.

“No te va a pasar nada si estamos diez minutos separados”, comentó Mane sobre la escena que subió de tono entre acusaciones de Jawy sobre el show que estaba armando su novia.

Mane y Jawy tuvieron otra fuerte discusión

“Vete a la mierd*”, terminó diciéndole Mane.

Sus amigos se dieron cuenta del pleito y trataron de ayudarlos esposándolos, así que al final la famosa pareja Mawy terminó reconciliándose, pero con eso no acabó el ambiente de tensión al interior de la casa Shore.

Al día siguiente fueron a una tirolesa en donde Rocío y Nacha mostraron sus senos y más tarde acudieron a un bar en donde Nacha no aguantó las ganas de enfrentar a Isa, la amiga de Potro, por lo que dijo sobre ella.

“No te conviene tener ped*s con la más loca de la casa”, le advirtió Nacha a Isa, quien se mantuvo firme en los comentarios que hizo sobre la integrante chilena de la casa.

Nacha enfrentó a Isa por lo que dijo de ella (Captura de pantalla)

El asunto no pasó a mayores, pero la tensión siguió entre Jawy y Potro, pues éste se dio cuenta de cómo lo estaba ignorando el primero.

Así que terminaron hablando a solas en la playa.

“Está duro el asunto, no es para reclamarte, es para ayudarte”, le dijo Jawy a Potro.

“A mí no hay nada que me cagu* más que hablen a trás de mí, sé que has dicho de mi que no no soy nada sin Mane, que Mane me ha llevado a la mierd*, que mi música...”, le recriminó.

Potro se mantuvo bastante tranquilo escuchando a Jawy, quien continuó diciéndole “no seas envidioso con las cosas, no hables a mis espaldas. Por tu bien, por tu carrera, deja de voltear a ver las carreras de los demás”.

En los comentarios a la escena Potro aceptó que a veces puede ser molesto, pero negó sentir envidia por alguien.

Jawy, a punto del llanto al hablar con Potro (Captura de pantalla)

“Disculpa, jamás he hablado mal de ti”, le aseguró Potro, quien comentó que le habrían llegado versiones distorsionadas a Jawy.

“Te pido una disculpa”, insistió Potro.

“Mientras esté yo nadie te va a hacer menos porque conozco el valor de la amistad, nunca voy a hablar atrás de ti”, añadió Jawy antes de abrazarse con Potro.

“Me duele que venga de ti”, le dijo Jawy bastante conmovido e incluso a punto del llanto.

El episodio continuó con los intentos de Chile por tener algo con Isa y con una fuerte pelea entre Nacha y Jey. “Esto se acabó, lo dejo ir, no me importa, el romance se terminó”, aseguró Nacha.

Ya sin Potro y Tadeo, que debieron dejar Mazatlán, el resto de los Shore acudió a un cerro para tener una vista panorámica del puerto y en la cime bromearon con Mane y Jawy sobre su despedida de solteros.

