“Acapulco Shore 7” capítulo 11: Mane y Jawy ganaron, Dania abandonó la casa

Era el objetivo de Mane y Jawy desde el episodio 1, pero tuvieron que esperar hasta el capítulo || de “Acapulco Shore 7 para que Dania abandonara la casa.

El nuevo episodio del reality de MTV empezó con el misterio de lo que había ocurrido con Dania, quien desapareció tras una visita a un antro que de nuevo terminó en conflicto con la pareja conocida como “Mawy”.

Pasaron varias horas en las que no faltaron los comentarios sobre ella.

“Como las gatas, se va sin despedirse”, dijo Mane. “Fue por cigarros y nunca regresó”, bromeó Karime.

Dania regresó a la casa para despedirse (Captura de pantalla)

"Su único propósito era arreglar el ped* conmigo y ya le dije que no", señaló Mane sobre la ausencia de Dania.

Finalmente, ya en la segunda parte del episodio Dania reapareció en la casa de Mazatlán, pero solo para despedirse.

Sonriente y con una actitud muy relajada, Dania entró a la casa Shore. “Vine a despedirme, gracias por todo, fueron unas buenas vacaciones después de todo”, les comentó a sus compañeros-

“Estoy enamorada, estoy feliz, mi novio me invitó a una gira, me voy a Colombia con él” , les informó.

Dania se disculpó por el incidente del vaso que arrojó a Mane, pero ni aún con eso dejaron de criticarla.

Mane, Karime y Jawy no dejaron de criticar a Dania aun cuando se despidió (Captura de pantalla)

En los comentarios a la escena, Mane señaló que ella “a la primera se hubiera ido” si la trataran como ellos trataron a Dania.

Mane, Karime e incluso Nacha pusieron en duda que Dania se fuera de gira con el novio (Lorduy, de Piso 21).

La integrante de la casa se despidió con especial afecto de sus amigas, Chío y Fer. También tuvo buenas palabras para Potro, quien al final admitió “a mí la neta que Dania no me ha hecho nada, siento que es una pieza fundamental”.

Hacia el final de las vacaciones, Dania decidió abandonar la casa Shore (Captura de pantalla)

“Se ve que no todos tienen ganas de verme que no soy de su agrado, pero aquí estoy con la frente en alto”, expresó Dania en los comentarios a la escena.

Tampoco Tadeo tuvo problema en despedirse de ella, mientras en la sala Mane, Jawy y Karime seguían los ataques de baja intensidad.

“Te vas por apestada”, comentó Mane , mientras que Karime señaló “si estás enamorada no vienes”.

A final de cuentas Dania aseguró que se fue contenta, tranquila y feliz de la casa donde vivió unas intensas vacaciones.

Por supuesto, la salida de Dania generó reacciones en redes sociales. Tanto su nombre como el de Mane se convirtieron en tendencia por los cientos de comentarios que colocaron a Dania como la “reina” de la casa y pidieron la salida de Mane por su actitud.

Dania estalló contra Mane en Acapulco Shore

Ya en Estudio Shore, Dania abundó sobre su decisión y cuando le preguntaron si volvería a otra temporada de Acapulco Shore respondió: “No creo”.

Para despedirse dijo: “Me voy con la corona bien puesta porque una reina une a su pueblo, no desune”.

En carnaval

Durante este episodio también hubo una visita de algunos shores al pueblo de la Noria, en donde Chile tuvo una cita con Diana (su ligue del primer episodio) y en medio de su borrachera se tatuaron tanto Chile, Karime y Jey, pero el resultado no fue el que esperaban.

El doctor Pepe, el amigo con derechos de Xavi, tuvo que abandonar la casa por una urgencia médica que requería su presencia en Ciudad de México. También Ramiro, el amigo de Karime que llegó el episodio anterior, debió salir por un asunto pendiente en la capital mexicana.

Mientras, Mane amaneció con un terrible malestar en uno de los dedos de su mano y Karime no podía caminar, por lo que terminaron en el hospital para recibir atención médica. “Neta, ¿qué estoy pagando?”, se preguntaba Mane en medio de su dolor.

Los Shores se alistaron para el Carnaval de Mazatlán (Captura de pantalla)

Y aun cuando Dania ya no estaba en la casa, Mane no dejó de mostrar su conflicto con los nuevos integrantes, pues no le pareció encontrar a Rocío en su cuarto cuando llegó del hospital.

“No porque no esté Dania las borreguitas se pueden salir del corral”.

Al final del episodio se pudieron ver los preparativos de los shores para participar en el Carnaval de Mazatlán, aunque -de nueva cuenta- surgieron los grupos, pues Mane y Potro no querían estar con los nuevos integrantes.

