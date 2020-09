Una ex primera dama que también es maestra de manejo: Angélica Rivera enseñó a conducir a su hija Fernanda

Angélica Rivera enseña a conducir a su hija Fernanda (Video: Instagram @FernandaCastromusica)

Desde que se divorció del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, y abandonó la Residencia Oficial de Los Pinos para mudarse a EEUU, Angélica Rivera ha mantenido un perfil bajo, sin aceptar entrevistas, y apareciendo en contadas ocasiones en público.

Sin embargo, en las últimas semanas, la actriz de 51 años se dejó ver más de lo habitual en los videos e historias que sus hijas graban para Instagram, donde han compartido algunos momentos íntimos, como el día en que Fernanda Castro contó que estaba viendo con su madre la película Peligro en la celda 7, o la mañana en que Sofía preguntó a La Gaviota si volvería a trabajar en televisión.

La última de esas escenas familiares ocurrió este lunes 31 de agosto, cuando la ex primera dama de México dedicó parte del día a enseñar a manejar a su hija Fernanda, y a explicarle cómo se pone gasolina.

“Nunca había puesto gas, mi mamá me está enseñando”, mostró la joven en sus historias de Instagram, mientras introducía nerviosa la bomba del surtidor de combustible en el depósito del auto BMW .

“Métela y escoges”, le indica su madre.

(Foto: Instagram @fernandacastromusica)

En los siguientes videos, Fernanda aparece manejando el auto mientras Angélica Rivera la graba.

“¡Mamá esto va muy rápido!”, dice inquieta la aprendiz, con risa nerviosa.

“Fer, concéntrate”, le riñe su madre.

“¿Por qué los coches de al lado de mí van tan rápido?”, vuelve a interrogar la conductora.

“Tú ve a tu velocidad”, la tranquiliza Angélica Rivera.

Horas después, y tras recibir muchos mensajes, la joven volvió a grabar una historia en la red social para disculparse por haber utilizado el celular mientras estaba en la gasolinería.

“Hola, como pueden ver yo no sabía que no se podía usar el celular cerca de una gas. Mi mamá me lo dijo, pero no le creí. Y no pasó nada”, dijo riendo Fernanda en su perfil.

“El Reglamento General de Circulación, el artículo 115, dice que está prohibido usar el móvil en la gasolinera. Y está multado con 90 euros. No sólo porque te pone en riesgo, sino que además está sancionado. Por lo tanto, en ningún caso, debemos usar el móvil”, añade La Gaviota, quien parece que lee un artículo sobre las normas de circulación de España.

Fernanda se mostró sonriente junto a su madre (IG: fernandacastromusica)

Las clases de conducción a Fernanda fueron sólo el capítulo más reciente de una serie de episodios familiares. Antes de eso, el 21 de agosto, la protagonista de La Dueña apareció brevemente en el Instagram de su hija mayor, Sofía Castro Rivera, para anunciar de la forma más insólita su regreso a la televisión.

“Aquí está. Má, que si vas a regresar a la televisión”, le interrogó la influencer a su madre, reproduciendo la pregunta de un seguidor.

“Sí”, contestó escuetamente la ex primera dama, que aparecía recostada en la cama, de espaldas, y aún somnolienta.

Así, la artista reveló, sin entrar en más detalles, que en sus planes se encuentra volver a los sets de rodaje. Sobre esto, se ha dicho que Rivera fue aconsejada para no buscar papeles de proyectos en México, debido al daño que sufrió su imagen luego del escándalo de “la Casa Blanca” y en general, por el mandato de su ex esposo. También se dijo que se le sugirió no buscar papeles “de buena”.

Tras su separación de Peña Nieto, Angélica Rivera se marchó con sus hijas a Miami y allí, ha permanecido alejada de los focos y de la opinión pública, limitándose a aparecer en los contenidos sociales de sus hijas. Pero parece que esto estaría a punto de cambiar.

