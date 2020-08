La sorprendente declaración de Angélica Rivera sobre su regreso a la televisión

"La Gaviota" ha mantenido un bajo perfil debido a los daños que sufrió su imagen cuando fue primera dama, el sexenio pasado, y estar involucrada en el escándalo de la "Casa Blanca"

Angélica Rivera, ex primera dama de México y actriz de Televisa, confirmó que volverá a la televisión. Desde su salida de Los Pinos y su separación del ex presidente Enrique Peña Nieto mucho se ha especulado sobre un posible regreso a la pantalla chica en alguna telenovela, sin embargo, hasta ahora no se ha conocido de un proyecto del que Rivera forme parte.

La afirmación de la actriz y modelo de 51 años fue emitida como respuesta a un cuestionamiento de su hija, Sofía Castro, quien se encontraba respondiendo preguntas personales en su cuenta de Instagram.

En una de las “historias”, compartida por Sofía en la red social, Angélica respondió de forma afirmativa a la pregunta de si regresará a la televisión, pero no entra en detalles ni se involucra en el tema, de hecho, tampoco voltea a ver a la cámara.

La actriz y ex primera dama Angélica Rivera (Foto: Archivo)

Sofía grabó su “historias” de Instagram desde una cama en la que reposaba junto a su madre, quien dormitaba dándole la espalda, poco concentrada en su conversación a distancia con los seguidores. Castro Rivera leyó una de las preguntas “¿Tu mamá regresará a la televisión? " y susurró “aquí está” para indicar a los usuarios que ella misma podía dar respuesta. Luego alzó la voz y repitió la pregunta para su madre. “Sí”, dijo en voz baja Angélica, quien estaba poco interesada.

Sofía Castro echó porras a su mamá con una expresión de emoción y sorpresa, los ojos y la boca bien abiertos y un grito agudo. “Notición” fue la palabra con la que adornó el fragmento audiovisual.

El resto de las historias de la joven versaron sobre sus hábitos de alimentación, ejercicio y cuidado personal, así como sobre la relación de sus padres. La cercanía entre Angélica Rivera y el productor de Televisa José Alberto Castro, el padre de Sofía, Fernanda y Regina es de particular interés entre seguidores de la participante del programa de televisión “Mira quién baila”.

Sofia Castro compartió la noticia a través de una "historia" de Instagram (Foto: Instagram@sofia_96castro)

Y es que el pasado junio llamó la atención una imagen difundida en Internet en la que Angélica y José Alberto posaron dentro de un restaurante junto con cinco trabajadores. De acuerdo con el show matutino “Despierta América”, la fotografía fue tomada antes de la pandemia por lo que ninguno de las personas retratadas aparece con cubrebocas.

“Creo que más allá de sentir algo de ver que conviven y de ver que tienen una muy bonita relación, es más como agradecimiento y admiraciones hacia los dos de haber sido tan maduros, tan inteligentes y que el amor por nosotras tres es mucho más grande para poder seguir”, comentó Sofía Castro sobre la relación de sus padres en otra de sus “historias”.

A principios de este año Sofía despejó públicamente los rumores que afirmaban que su madre planeaba abandonar México para residir en Europa. En aquella ocasión, la hija de la actriz también señaló que su madre estaba planeando regresar a la televisión:

“Mi mamá está muy tranquila, mi mamá saben que está en Miami, está entre Miami y México, viendo cuándo regresa a la televisión, está muy enfocada en nosotras, en ella y mi papá también, entonces no se van a ir a ningún lado”.

El Güero castro y Angélica Rivera (Foto: Twitter@vocesdeledomex)

Sin embargo, se ha dicho que Rivera fue aconsejada para no buscar papeles de proyectos televisivos en México, debido al daño que sufrió su imagen luego del escándalo de la “Casa Blanca” y, en general, por el mandato de su ex esposo. También, se dijo, se le sugirió no buscar papeles “de buena”.

Desde su separación del ex presidente Enrique Peña Nieto en 2019, Angélica Rivera ha mantenido un perfil bajo y distante de los medios de comunicación, si bien cada cierto tiempo reaparece en la opinión pública a causa de la actividad de sus hijas o de percances y accidentes menores. También se dejó mostrar en su cumpleaños el 2 de agosto pasado, solo para agradecer las felcicitaciones que su fanáticos le hicieron llegar por Instagram.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Angélica Rivera busca limpiar su imagen y volver a la televisión “le guste o no a la gente”

Angélica Rivera volvió a aparecer en Instagram: su hija Fernanda la mostró en la red

Angélica Rivera reapareció junto a su ex esposo