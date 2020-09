Andrea Legarreta reflexionó sobre su contagio de COVID-19: “Lo más probable es que el virus nos alcance a todos”

Andrea Legarreta empezó con síntomas de resfriado pero resultó que tenía COVID-19 (IG: andrealegarreta)

Luego del revuelo que causó la noticia de su contagio de COVID-19, la conductora Andrea Legarreta compartió con sus seguidores en Instagram una extensa reflexión sobre el virus y cómo la gente asintomática que sigue saliendo a la calle propaga la enfermedad.

Este lunes por la mañana su compañera Galilea Montijo informó en Hoy del contagio de Andrea y poco después la presentadora realizó un enlace en vivo para hablar de sus síntomas, que incluyen pérdida de olfato, dolor en el pecho, temperatura elevada y cansancio.

Más adelante Legarreta escribió un extenso mensaje en Instagram para acompañar una ilustración que decía “todo va a estar bien”.

Al inicio de su texto agradeció las muestras de apoyo y luego habló de las preguntas que se hacen cuando se entera de algún caso positivo. “¿En dónde habrá sido el contagio? ¿Quién te contagió? ¿Tomabas las debidas medidas? ¿Te cuidabas lo suficiente?”.

El mensaje de Legarreta sobre su contagio de COVID-19

Reconoció que no es fácil enterarse de un diagnóstico de COVID-19. “Al ver la palabra ’positivo en TUS propios análisis, te asustas (obvio) y te cuestionas y regresas a TODAS esas preguntas. Incluso te sientes mal (aparte de físicamente) porque te cuestionas si quizás no te cuidaste lo suficiente. Como si contagiarte fuera un delito”.

Legarreta aseguró que desde el inicio de la pandemia ha sido muy cuidadosa, sobre todo porque ha continuado trabajando y aprovechó para aclarar que han sido escasas sus salidas (y es que tras darse a conocer su contagio se recordó que apenas la semana pasada estuvo en el cine con su familia).

“Salidas aparte del foro, han sido pocas. Un par de reportajes con los cuidados que nos indican. Ya en semáforo amarillo y con todos los debidos cuidados, 2 veces a restaurantes y al cine (que estaba vacío) y los lugares con MUCHOS cuidados para sus clientes”.

Andrea además dijo que conoce personas que se contagiaron aun estando en su casa, sin saber cómo fue. “ El asunto es que para que me contagiara seguramente andaba por ahí alguien que NO sabía que lo tenía y me contagié. No se trata de encontrar culpables y más si te manejas responsablemente”.

Hace unos días mostró cómo había regresado al cine en compañía de su familia (Captura programa Hoy)

Enfatizó en que esta epidemia es como una “cadena” porque la mayoría de quienes contagian a otros no saben que tienen el virus.

“Lo más probable es que tarde o temprano nos alcance el virus a todos, así como me dio influenza AH1N1 en dos ocasiones o cualquier otro virus o bacteria. No somos los primeros y no seremos los últimos (ojalá lo fuéramos)”, señaló en su texto.

Legarreta envió amor y buenas vibras a la gente que está pasando por una situación como la de ella.

Añadió que su familia se encuentra bien y con menos síntomas que ella.

“Y de algo estoy segura,¡PRONTO saldremos de ésta! ¡Gracias por su amor y buenos deseos SIEMPRE! ¡Y a seguirse cuidando hermosuras! ¡Dios me los bendiga!”, finalizó.

Legarreta se enlazó con sus compañeros de "Hoy" para hablar de su salud

El de Legarreta se convirtió en el primer contagio entre conductores del matutino “Hoy”, que a diferencia de lo ocurrido con los integrantes de Venga la alegría (su competencia) se habían mantenido alejados de la enfermedad.

En el caso del matutino de TV Azteca se registraron los contagios de Patricio Borghetti, el “Capi” Pérez, Flor Rubio, Ricardo Casares, Kristal Silva y Brandon Peniche.

Solo Casares continúa en casa conectado a un tanque de oxígeno varias horas al día por los efectos del virus en su cuerpo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Andrea Legarreta dio positivo a COVID-19: Galilea Montijo lo informó en “Hoy”

“Sé que vamos a salir de ésta”: Andrea Legarreta contó detalles de su contagio de COVID-19

“Cuesta trabajo respirar”: Ricardo Casares aún sigue conectado a un tanque de oxígeno por COVID-19